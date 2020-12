Pandemia "dejó al descubierto todas las fisuras y fragilidades de nuestras sociedades" (Bachelet)

La pandemia "dejó al descubierto todas las fisuras y fragilidades de nuestras sociedades" y puso en la cuerda floja el respeto de derechos fundamentales, lamentó este miércoles Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

"El año 2020 ha causado estragos no solo en todas las regiones y países, sino también en el conjunto de nuestros derechos económicos, sociales, culturales, civiles o políticos", dijo Bachelet en Ginebra, considerando que la pandemia mostró el fracaso del sistema a la hora de defender esos derechos. "No solo porque no pudimos, sino que decidimos no hacerlo", agregó.

vog-nl/bl/me