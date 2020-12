Países Bajos no está dispuesto a "comprometer temas básicos" por el Brexit

El ministro neerlandés de Exteriores, Stef Blok durante la entrevista con EFE. EFE/Imane Rachidi

La Haya, 9 dic (EFE).- El tiempo para alcanzar un acuerdo del Brexit “se acaba, pero aún no se ha acabado”, dice en una entrevista con Efe el ministro neerlandés de Exteriores, Stef Blok, que alerta de que “no está dispuesto a comprometer asuntos básicos como la igualdad de condiciones” por no poder “explicárselos a ciudadanos y empresas” de los Países Bajos.

“El tiempo se está acabando, pero no ha acabado todavía. Es muy incómodo para todos los que están involucrados en esto, he hablado con compañías de transporte, agricultores… Los alimentos británicos crecen a cinco kilómetros de aquí y se envían desde 10 kilómetros de aquí, así que hay una interconexión muy fuerte”, explicó el ministro en un encuentro en La Haya, sede del Gobierno neerlandés.

Y precisamente por la dependencia comercial que hay entre Países Bajos y el Reino Unido, Blok espera “poder llegar a un acuerdo con bases justas porque la alternativa sería muy negativa, especialmente para los británicos, pues todos los pronósticos muestran que se llevarían la peor parte", pero también para los neerlandeses, el segundo socio comercial de Londres en la UE, sólo por detrás de Alemania.

El Gobierno de Países Bajos no plantea llegar a un acuerdo a cualquier precio. “No estoy dispuesto a comprometer asuntos básicos como la igualdad de condiciones porque nunca podría explicar a las empresas y ciudadanos neerlandeses que estamos en una situación inferior de competencia con las compañías británicas porque no pudimos llegar a un acuerdo, porque teníamos miedo de que se acabara el tiempo”, alertó.

El optimismo en Países Bajos tras el aterrizaje estos últimos dos años de proveedores financieros, multinacionales e instituciones como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o la entidad Commonwealth Bank of Australia (CBA), que dejaron Londres por Ámsterdam debido al Brexit, podría verse ensombrecido por el golpe de una falta de acuerdo comercial con la UE.

El Reino Unido representa un 3 % del PIB y un 8 % del volumen comercial de Países Bajos.

HUNGRÍA Y POLONIA

Países Bajos lideró la campaña en Bruselas para condicionar “firmemente” el fondo de recuperación pospandemia aprobado el pasado julio al respeto de la libertad de prensa y la independencia judicial como parte del Estado de Derecho.

La versión final del acuerdo, que se había rebajado ya por la oposición de Polonia y Hungría, preveía la introducción de un "régimen de condicionalidad" para "proteger" el Marco Financiero Plurianual (MFP) y el Fondo de Recuperación, para lo que la Comisión Europea "propondría medidas en caso de infracciones" que deberá adoptar el Consejo por mayoría cualificada.

“El texto que está ahora mismo sobre la mesa es lo mínimo para nosotros. No estamos dispuestos a tirar por la borda el texto. Sabemos que varios países europeos comparten nuestra opinión y esperamos que Polonia y Hungría estén dispuestas a comprometerse con esto, pero como digo, no vamos a cambiar el acuerdo”, advirtió Blok.

El ministro espera que ambos países entren en razón antes del 1 de enero, fecha en la que entraría en vigor el acuerdo para el reparto de los fondos de recuperación y el presupuesto europeo acordado para los próximos siete años (2012-2027).

A diferencia de países como España, Italia o Portugal, Países Bajos “no depende en este momento del dinero europeo, lo que hace que sea más fácil mantenerse firme”, celebra el ministro, que subrayó su convicción de que es “muy importante” defender con una postura firme el acuerdo actual y la cláusula de condicionalidad al respeto de los derechos humanos.

FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA

Preguntado si ve a Budapest o Varsovia fuera de la UE por su tendencia a discrepar con sus colegas europeos en Bruselas en los últimos meses, contesta que no cree que eso ocurra porque, dice, ha visto “encuestas sobre la opinión de la población de esos países y están contentos de estar” en la UE.

“Y yo también soy feliz de tenerlos en la familia europea y eso me ofrece la posibilidad de hablar con ellos de las cosas que no nos gustan a unos de otros, pero afortunadamente también de tantas otras cosas en las que tenemos una fuerte coordinación", señaló el jefe de la diplomacia neerlandesa.

Por ello, consideró que "no hay necesidad de aventurar escenarios oscuros" y mostró su "esperanza" de que los Veintisiete alcancen "un acuerdo en beneficio de húngaros y polacos". "Es mi intención, pero sin comprometer el texto”, concluyó.

Imane Rachidi