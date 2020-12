Pablo Marí: "Confío en que Luis Enrique me dé la oportunidad"

Pablo Marí (d). EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 9 dic (EFE).- Pablo Marí, defensa central del Arsenal, aseguró que ir con la selección española "es un objetivo" que tiene en mente y que confía que en algún momento el seleccionador, Luis Enrique Martínez, le dé alguna oportunidad.

El central español fichó por el Arsenal el pasado mes de enero después de haber ganado la liga brasileña y la Copa Libertadores con el Flamengo, además de haber pasado por equipos como el Girona, el NAC Breda y el Deportivo de la Coruña a sus 25 años.

"Es un objetivo que tengo en mente. Me encantaría ir a la selección y vestir la camiseta de mi país, para mí sería un orgullo. Trabajo día a día para ello", dijo Marí en una entrevista con Efe.

"Tengo muchos años de fútbol por delante (ahora tiene 27) y creo que tengo algo que aportarle a la selección. Confío en que Luis Enrique, que ahora mismo está dando oportunidades a todo el mundo, espero que en algún momento me la dé a mí. Si la tengo no la voy a desaprovechar", añadió.

Una de las fortalezas de Marí para ser llamado por Luis Enrique es que es un central zurdo, una variedad que escasea en España.

"Es verdad que centrales zurdos somos muy pocos. Yo trabajo cada día para intentar ser diferente dentro de esa bolsa pequeñita que somos los centrales zurdos. Ahora estoy en un momento bueno de mi carrera para conseguir ese objetivo", apuntó Marí.