"Nunca vi a Messi como un rival", dice Ronaldo

9 dic (Reuters) - Definieron la rivalidad que había entre el Real Madrid y el Barcelona durante la última década en los clásicos de la liga española, pero el que por aquel entonces era el líder del equipo blanco, Cristiano Ronaldo, dice que siempre ha tenido buena relación con Lionel Messi y que nunca ha visto al capitán del Barça como un rival.

Ronaldo, que ahora juega en la Juventus, marcó dos penaltis en el partido de Liga de Campeones disputado el martes contra el Barcelona, lo que llevó al conjunto italiano a conseguir una victoria por 3-0 sobre los culés.

Se trató también del primer encuentro entre Ronaldo y Messi desde que el delantero portugués dejó el Real Madrid en 2018 para firmar con la Juventus de Turín.

Entre los dos jugadores han ganado el Balón de Oro en 11 de los últimos 12 años.

"Siempre he tenido una relación muy cordial con Messi, no lo he visto como un rival. Cada uno ha buscado siempre lo mejor para su equipo", dijo Cristiano Ronaldo a los micrófonos de Movistar al final del partido.

Ronaldo espera que la victoria pueda suponer una "inyección de moral" para la Juventus, que actualmente es cuarta en la clasificación de la Serie A italiana.

El partido tuvo lugar en un momento complicado para el Barcelona por su mal arranque en La Liga.

"Messi es el mismo de siempre (en el campo)", dijo Ronaldo. "El Barcelona está en un momento difícil, pero sigue siendo el Barça. Estoy seguro de que saldrán de esta. Todos los equipos tienen malas rachas, pero el Barcelona es un equipo muy bueno". (Información de Hardik Vyas en Bengaluru; editado por Christian Radnedge; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)