Netanyahu será el primero en recibir vacuna de Pfizer en Israel

(Bloomberg) -- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que mostrará su confianza en el tratamiento de Pfizer Inc. al ser el primero en el país en ser inoculado.

Netanyahu reveló el plan tras la entrega del primer envío de la vacuna a Israel el miércoles.

“Creo en esta vacuna, espero que obtenga las aprobaciones necesarias en los próximos días”, afirmó Netanyahu. “Quiero que los ciudadanos de Israel se vacunen, y para ello, quiero servirles de ejemplo; tengo previsto ser el primero en recibir la vacuna en Israel”.

Netanyahu prometió millones de dosis de vacunas para Israel, donde las cifras de mortalidad han aumentado desde la relajación del segundo cierre del país, impuesto a mediados de septiembre. La media diaria de nuevas infecciones por coronavirus aumentó a casi 1.500 el martes, el doble que hace dos semanas.

Se han confirmado cerca de 349.000 casos de coronavirus en Israel desde el comienzo de la pandemia, y 2.932 muertes.

