Microsoft construirá red de "datacenters" en Chile con 51.000 nuevos empleos

Santiago de Chile, 9 dic (EFE).- La multinacional Microsoft anunció este miércoles un plan de inversión para construir una red de centros de datos en Chile que se prevé que genere durante los próximos cuatro años alrededor de 11.300 millones de dólares en nuevos ingresos y 51.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.

Así lo informó este miércoles el Gobierno chileno con base en datos del estudio encargado a la consultora IDC sobre el impacto económico de este proyecto, bautizado "TransformaChile #ReactivaciónDigital" y que implica la mayor inversión de Microsoft en el país en 28 años.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presente en la ceremonia en la que se dio este anuncio y acompañado por el ministro de Haciendo, Ignacio Briones, afirmó que la inversión que hará Microsoft no es solo la mayor que ha hecho en el país, sino que "por sus características y objetivos va a significar un gran impulso" para la economía y para la creación de oportunidades.

Según el mandatario chileno, el proyecto tendrá "efectos multiplicadores" y "estimulará el microsistema" económico, "mejorando la calidad de vida de los chilenos".

Se trata, a su juicio, de una "buena noticia y una oportunidad" para que Chile "se ponga al día y abrace la revolución tecnológica y digital".

El plan de inversión consta de cuatro pilares: la creación de la red de "datacenters", un programa de capacitaciones gratuitas sobre habilidades digitales, la creación de un consejo asesor para el impulso de la Inteligencia Artificial (IA) en el desarrollo del país y una alianza con el Observatorio Europeo Austral (ESO) para apoyar investigaciones astronómicas con el uso de datos.

"Es importante reconocer que Chile tiene condiciones únicas en el mundo para la astronomía, por eso intentamos hacer del país hub donde no solo se observe sino que la información se procese y disemine en el mundo entero", explicó Piñera.

"No hay ninguna empresa, por pequeña que sea, ni ningún chileno que no pueda incorporarse a esta nueva sociedad", aseguró el presidente chileno, añadiendo que "el Estado esta comprometido para capacitarlos a todos y cada uno".

Por su parte, el ministro Briones calificó el plan de Microsoft como "un acto de confianza hacia Chile", además de una "señal potente" en tanto Chile "ofrece la garantía, estabilidad y condiciones para ser un polo de desarrollo de esta actividad en la inversión".

Otras multinacionales han anunciado planes de inversión en Chile para instalar centros de datos: Google, la china Huawei y Oracle han presentado proyectos para levantar centros de almacenamiento de datos en el país, mientras que el gigante Amazon aún no decide cuál será el país suramericano donde construirá sus instalaciones.