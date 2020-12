México.- El Gobierno mexicano, empresarios y sindicatos firman un acuerdo para regular la subcontratación

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de México, el sector empresarial y los sindicatos han firmado este miércoles un acuerdo para comenzar la regularización ('outsourcing'), cuyo debate parlamentario comenzará a partir de febrero de 2021 a petición de las empresas de país, según ha informado el Ejecutivo azteca en un comunicado.



El acuerdo se ha presentado durante la rueda de prensa matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y ha contado con la asistencia de representantes empresariales y sindicales, entre otros.



El texto se compromete a resolver "el problema del abuso de la subcontratación de personal", tal y como anunció la Secretaría de Trabajo el pasado mes de noviembre.



La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, indicó en noviembre que el plan del Gobierno busca prohibir el acto por el que una persona física proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra empresa, es decir, que "no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores que trabajen para otros".



El texto firmado este miércoles incorpora el compromiso de ambas partes a iniciar "de inmediato" el proceso para regularizar sus plantillas laborales. Sin embargo, ante "la envergadura de la reforma y sus impactos operativos", los empresarios han pedido al poder legislativo posponer hasta febrero de 2021 el debate parlamentario sobre la iniciativa, que, a partir de dicha fecha, se tratará en un plazo no superior a 30 días.



"Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja masivamente en diciembre", ha destacado el comunicado emitido por el Gobierno.



La secretaria calificó la acción como "una reforma integral que permita cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación y armonizar las diferentes leyes para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones".



La iniciativa propuesta por el Ejecutivo mexicano modificaría la reforma laboral introducida en 2012, de modo que se incluiría la regulación de esta figura laboral en lo referente a los servicios y obras especializadas y las agencias de colocación.



Con respecto a los servicios y obras especializadas, la reforma permitirá la aplicación del 'outsourcing' siempre y cuando dichos servicios no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria.



En lo referente a las agencias de colocación, la iniciativa establece que estas podrán intervenir en el proceso de contratación, esto es, en el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros; pero, en ningún caso, el intermediario podrá ser el empleador ni podrá contratar en sustitución.



En el caso de incumplimiento de la norma por parte de las empresas, se procederá un delito de fraude fiscal y no se les permitirá la deducción de impuestos, además de enfrentarse a la imposición de multas.