Merkel advierte a Londres que la integridad del mercado común es clave para un acuerdo

Berlín, 9 dic (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, recalcó este miércoles que hay "condiciones" de Reino Unido en las negociaciones del "brexit" que no puede "aceptar" y apuntó que la "integridad del mercado común" debe estar absolutamente "garantizada".

Merkel hizo estas declaraciones al intervenir ante el pleno del Bundestag (cámara baja) durante el debate presupuestario, aunque se refirió asimismo a los puntos clave de la cumbre de líderes de la UE que se celebra este jueves y viernes.

La canciller subrayó que seguirá trabajando con el Consejo Europeo y la Comisión Europea (CE) para lograr un acuerdo con Reino Unido sobre la relación futura tras el "brexit", pero que también se ha diseñado una vía para seguir adelante si no es posible un acuerdo que recoja los requisitos mínimos de la UE

"Hay una oportunidad de llegar a un acuerdo pero no creo que ya mañana (por el jueves) sepamos si ha sido posible o no" reconoció la canciller respecto a las negociaciones con el Reino Unido.

"Pero estamos preparados para no aceptar ciertas condiciones", advirtió la canciller respecto a un posible resultado negativo de los contactos entre Bruselas y Londres.

"Una cosa está clara: se tiene que garantizar la integridad del Mercado Interior", insistió Merkel: "tenemos que garantizar un campo de juego equilibrado no solo para hoy sino para mañana y pasado mañana", agregó sobre uno de los elementos que todavía impide el acuerdo, que alude a la competencia justa.

"Esta cuestión de la competencia justa entre dos sistemas legales que se están alejando es el gran problema para el que todavía tenemos que encontrar una solución satisfactoria", zanjó la canciller, quien aseguró que este asunto es más importante que el de la pesca.

La canciller renovó la "confianza plena" de su gobierno para la negociación con el Reino Unido en la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, tiene previsto reunirse hoy en Bruselas con el primer ministro británico, Boris Johnson.