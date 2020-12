Lydia Bosch confiesa cómo se encuentra tras una revisión del cáncer de piel que padece

MADRID, 9 (CHANCE)



Coincidiendo con la celebración de su 57 cumpleaños, el pasado 26 de noviembre, Lydia Bosch reaparecía, tras una temporada alejada del foco mediático, para confesar en sus redes sociales que estaba luchando contra un carcinoma en la piel que le habían diagnosticado a través de una biopsia en una lesión de la piel de su barbilla que nunca terminaba de curar. Muy positiva, la actriz desvelaba que "me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo. Es un tipo de cáncer de piel pero aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso, pero debe ser tratado para evitar que continu*e creciendo". Unas valientes palabras con las que la catalana ha querido concienciar del efecto de la exposición al sol en exceso y de lo importantes que son las revisiones médicas y ponerse protección solar a diario.



Ahora, hemos podido ver a Lydia llegando al centro donde se está tratando de su enfermedad para someterse a una revisión médica. Con la mascarilla obligatoria a causa del Covid - tapando la lesión que tiene en su barbilla - y muy buen aspecto, la intérprete nos ha contado que se encuentra "muy bien".



Tras la revisión del cáncer de piel contra el que está luchando sin perder la sonrisa, Lydia, parca en palabras, ha confesado que todo "está bien" pero no ha querido entrar en detalles acerca del tratamiento que está llevando a cabo para superar el carcinoma basal que le ha hecho darse cuenta de lo importante que es cuidar y proteger la piel de una excesiva exposición al sol.