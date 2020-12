La polaca Agnieszka Holland, nueva presidenta de la Academia del Cine Europeo

EFE/EPA/CLEMENS BILAN/Archivo

Berlín, 9 dic (EFE).- La directora polaca Agnieszka Holland ha sido elegida presidenta de la Academia del Cine Europeo (EFA), lo que cierra el largo periodo al frente de esa institución del realizador alemán Wim Wenders, uno de sus impulsores y fundador.

La EFA, con sede en Berlín, dio a conocer este miércoles la elección, por votación entre sus 3.800 miembros. Ingresará además en su cúpula, para una de sus vicepresidencias, el productor español Antonio Saura.

Wenders ocupaba la presidencia de la EFA desde 1996, mientras que Holland era miembro de su equipo directivo desde 2019.

"Es el fin de una era para la Academia", explicó en un comunicado su director ejecutivo, Mike Downey, tras dar la bienvenida a Holland y al recién creado cargo de director adjunto a Matthijs Wouter Knol, responsable del European Film Market de la Berlinale.

Holland, nominada a los Oscar con "In darkness" ("Entre sombras"), "Europa, Europa" y "Angru Harvest", ha sido una presencia habitual del festival de cine berlinés, donde en 2017 ganó un Oso de Plata con "Pokot" -"Spoor"-, para competir en 2019 con "Mr. Jones" y exhibir en su última edición "Charlatan".

La EFA, fundada en 1988 por Wenders, el sueco Ingmar Bergman y otros cuarenta cineastas europeos, entregará el próximo sábado sus premios anuales. Inicialmente la ceremonia iba a tener lugar en Islandia, pero finalmente se ha optado por una gala virtual, a consecuencia de las restricciones por la pandemia.

Entre los aspirantes a premio está la actriz española Marta Nieto por su papel en el largometraje "Madre" de Rodrigo Sorogoyen. Competirá con las alemanas Paula Beer y Nina Hoss, por "Ondina" y "My little sister", respectivamente; la rusa Natalia Berezhnaya ("Dau. Natasha"), y las noruegas Andrea Bræin Hovig ("Hope") y Ane Dahl Torp ("Charter").

Las favoritas al premio a la mejor película del año son la polaca "Corpus Christi", de Jan Komasa, "Another round" del danés Thomas Vinterberg y la italiana "Martin Eden" de Pietro Marcello, con cuatro nominaciones cada una.

Otros representantes del cine español nominados a los premios son el filme "Ventajas de viajar en tren" de Aritz Moreno, en la categoría de mejor comedia; "Klaus", de Sergio Pablos, en la de animación, y la coproducción "Josep", de Aurel.

Entre los aspirantes al premio al mejor actor están el danés-estadounidense Viggo Mortensen, por su trabajo en "Falling", el serbio Goran Bogdan por "Father" y el italiano Elio Germano por "Volevo nascondermi".

Holland, por su parte, está entre los finalistas a la mejor dirección por "Charlatan", junto con el francés François Ozon por "Verano del 85" y la noruega Maria Sødahl por "Hope".