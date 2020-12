La ONU anuncia otro acuerdo con Etiopía para el acceso humanitario a Tigray

En la imagen el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. EFE/Zipi/Archivo

Naciones Unidas, 9 dic (EFE).- La ONU anunció este miércoles que ha llegado a un nuevo acuerdo con el Gobierno de Etiopía para evaluar de forma conjunta las necesidades de ayuda humanitaria a la región de Tigray, después de que otro pacto dado a conocer la semana pasada no haya tenido éxito hasta ahora.

Este segundo acuerdo se centra en el despliegue de misiones conjuntas del Gobierno y Naciones Unidas para analizar la situación y lograr que haya “pleno acceso” al territorio para las organizaciones humanitarias, explicó durante una conferencia de prensa el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Guterres señaló que se llegó a este pacto después de que “el primer acuerdo no se pudiese implementar inmediatamente”.

En los últimos días, las agencias humanitarias habían señalado que la ayuda humanitaria no terminaba de llegar libremente a Tigray -región fronteriza con Eritrea y Sudán- a pesar del acuerdo sobre acceso negociado por la ONU.

La tensión se hizo evidente esta semana, cuando fuerzas etíopes dispararon contra un convoy de la organización que, según aseguraban, se había saltado varios controles.

Guterres insistió en que el acceso humanitario es fundamental y urgente, algo en lo que también insistió el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, con quien se reunió por videoconferencia.

Por otra parte, el jefe de la ONU dijo que no hay ninguna prueba de la presencia de tropas de Eritrea dentro del territorio etíope y señaló que ha recibido garantías en ese sentido por parte del Gobierno de Etiopía, en contra de algunas informaciones que han surgido en los últimos días.

La ONU calcula que más de un millón de personas pueden necesitar ayuda como consecuencia de la guerra en Tigray, región de algo más de unos cinco millones de habitantes, el 5 por ciento de la población de Etiopía (unos 110 millones de ciudadanos).

El pasado 28 de noviembre, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, anunció la toma de la capital tigriña, Mekele, y se atribuyó la victoria en el conflicto, pero han continuado las hostilidades.

Abiy ordenó la ofensiva armada el 4 de noviembre contra el Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), partido en el poder en la región, en represalia a un ataque de fuerzas de esa formación a una base militar etíope en dicho territorio.