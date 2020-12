La inflación en China entra en contracción por primera vez desde 2009

Una mujer vende fruta en su puesto en un mercado en Pekín (China). EFE/ Roman Pilipey/Archivo

Pekín, 10 nov (EFE).- El principal indicador de la inflación en China, el índice de precios al consumidor (IPC), se contrajo un 0,5 % interanual en noviembre, lo que supone su primer descenso desde octubre de 2009, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En octubre este indicador ya había registrado su avance más exiguo desde ese citado mes de hace once años, principalmente debido a la caída, por primera vez tras 19 meses de subidas, de los precios del cerdo, una de las carnes favoritas de los consumidores chinos.

La recuperación de la piara nacional tras la epidemia de peste porcina, que desde mediados de 2018 causó la muerte de decenas de millones de cerdos en China y provocó graves problemas en la producción, ha causado una tremenda volatilidad desde entonces en los precios de esa carne.

Y si en octubre esa primera caída había sido del 2,8 % interanual, en el undécimo mes del año el desplome ha sido muy superior, del 12,5 %.

Cabe recordar que los precios de la carne del cerdo se habían apreciado un 25,5 % en septiembre y un 52,6 % en agosto, datos que ponen en perspectiva una rápida caída que Dong Lijuan, estadístico de la ONE, también atribuye a la "continua recuperación de la producción de cerdos".

En general, los precios de los alimentos descendieron un 2 % en noviembre tras haberse elevado un 2,2 % en octubre, algo que representa el primer descenso desde enero de 2018.

Mientras tanto, los precios de otros tipos de productos también englobados en el IPC se redujeron en un 0,1 %.

La ONE también divulgó el índice de precios a la producción (IPP), medidor de la inflación mayorista, que en noviembre marcó su menor caída desde marzo al descender un 1,5 %.

En la comparación con el mes anterior, los precios mayoristas se elevaron un 0,5 %, lo que supone una vuelta a la expansión intermensual después de que en octubre no registrasen variación alguna.