Jordi Farré: "Queremos recuperar aquello que ha sido el Barça"

Barcelona, 9 dic (EFE).- El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Jordi Farré explicó que quiere "recuperar todo aquello que ha sido el Barça" en la presentación de su precandidatura en su sede barcelonesa.

"Nuestro concepto es el de 'la gran remontada', porque queremos recuperar todo aquello que ha sido el Barça. Nuestro proyecto es rompedor y todos sentiremos que los socios realmente son necesarios", añadió Farré en este sentido.

El lema de la precandidatura de Jordi Farré será 'Nou Impuls Barça' (Nuevo Impulso Barça) para un proyecto dividido en nueve apartados denominados 'Impulsos'.

Estos consistirán en implementar un nuevo plan económico; fomentar la participación de los socios; reforzar el control de directivos y altos ejecutivos; crear una marca propia de ropa; un acuerdo de patrocinio con la marca Cataluña; reforzar La Masia, evitar riesgos financieros en el Espai Barça; retribuir al socio en función de los objetivos deportivos logrados y dar más importancia a las secciones y al deporte femenino.

Farré dijo que, a pesar de la difícil situación económica que atraviesa actualmente la entidad, "este club siempre ha tenido la capacidad de superar situaciones difíciles, incluso el fusilamiento de un presidente como Suñol o la muerte de jugadores como Benítez o entrenadores como Tito Vilanova".

Por otro lado, el impulsor legal del voto de censura contra Josep Maria Bartomeu y su junta directiva de este 2020 anunciará que su precandidatura pedirá al club "que amplíe los puntos de votación alrededor del mundo para que puedan votar todos los socios que así lo deseen en una situación de pandemia como la actual".

En la presentación de su proyecto, Farré también desveló quienes serán sus cuatro vicepresidentes: Josep Triado, alcalde de Premià de Dalt, será el económico; Joan Solé, presidente del FC Vilafranca, el deportivo; Cisco Pujol, el institucional; y Carla Teixidó, la social.

Farré también tuvo un elogio para el expresidente Josep Maria Bartomeu: "Quiero felicitarlo por la gestión que ha hecho de la situación política de Cataluña. El Barça no puede ser un club político y debe estar alejado de eso, aunque no puede perder su identidad y tiene que estar al lado de su país".

El precandidato consideró que "la relación de Leo Messi con el Barça tiene que ser para toda la vida" y que espera "poder convencerlo para que al día siguiente de ganar las elecciones firme su renovación".

Respecto a los posibles fichajes, Farré explicó que su equipo de trabajo está hablando "con muchos jugadores" y no quiso especificar si uno de ellos es el brasileño Neymar.

Tampoco se mojó sobre la continuidad de Ronald Koeman si él se convierte en el nuevo presidente: "De momento tiene contrato y hoy por hoy Koeman es mi entrenador. Además, quiero conocer su proyecto".

Y advirtió que, si la auditoría interna que hará si es presidente destapa irregularidades, propondrá una "acción de responsabilidad a la junta directiva anterior porque quien la hace la paga", y también que no formará coalición "con ningún otro precandidato".

Durante tres días la precandidatura de Jordi Farré, que se gastará 800.000 euros en la campaña electoral, regalará un tatuaje del Barça a cada socio que le dé su firma y durante otros tres días el regalo será una pizza de Fabián Martín, campeón mundial de pizzas, y quien fue el presentador del acto.