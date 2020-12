Joan Balcells: "Fue una recompensa muy grande"

Los tenistas españoles Joan Balcells (i) y Alex Corretja (d), durante el partido de dobles de la final de la Copa Davis de tenis jugado en el Palau Sant Jordi de Barcelona, frente a los australianos Sandon Stolle (2 i) y Mark Woodforde (2 d) el 9 de diciembre del año 2000. EFE/Lluis Gene./Archivo

Madrid, 9 dic (EFE).- Joan Balcells se convirtió en pieza clave de la consecución de la primera Copa Davis ganada por España hace 20 años, y el doblista recuerda ahora que a nivel personal "fue una recompensa muy grande".

"Profesionalmente fue un año muy importante", relata Balcells a EFE. "Al final fue una recompensa muy grande a tanto tiempo persiguiendo ser tenista. Tanto esfuerzo a través de mi familia, entrenadores y amigos, y lo que recuerdo son muchas emociones durante todo el año".

"Tengo recuerdos de todos los partidos", dice, "de los abrazos, de las miradas de complicidad entre todos, y 20 años después todo sigue muy a flor de piel", rememora Balcells, que ahora tiene un grupo de competición llamado Wetennisbcn junto con David Ollés, que asesora a entrenadores y jugadores de otros países.

Balcells admite que "se hizo un muy buen trabajo por parte del equipo, de los entrenadores, los capitanes", y que la unión presidió todo. "Estábamos todos muy orientados a ese objetivo y que ese año se podía dar, porque todos los partidos se iban a jugar en casa. Eso daba muy buena pinta desde el principio", comenta.

Balcells valora que aquel título le proporcionó "un poquito de confianza extra" para su carrera. "Incluso se puede decir a nivel personal, porque después de haber estado persiguiendo el sueño durante tanto tiempo con muchos problemas físicos y demás, al final tener un reconocimiento como formar parte de un equipo de sueño, con tres 'top ten' y poder conseguir pasar un año con ellos (cuatro en total) y aprender de ellos fue muy bueno para poder subir mi nivel".

El jugador catalán recuerda que empezó 1999 siendo el 250 y pasó automáticamente a jugar Copa Davis luego. "Pude desarrollar mi mejor nivel y acabar el año alrededor del 50 del mundo. Gané un ATP en Bucarest e hice una final en Scottdale contra Agassi, y varias semifinales y eso dio un empujón a mi carrera", señala.

"Cuando nos vemos hay mucho cariño y muchas vivencias compartidas y lo que les digo es que viendo lo que ellos lograron ese año me hace a mí valorarlo muchísimo más", dice sobre el reencuentro con Alex Corretja, Juan Carlos Ferrero y Albert Costa.

"Uno ha hecho dos finales de Roland Garros, el otro ha ganado Roland Garros y un US Open, y que ellos lo valoren tanto me hace valorarlo a mi también y tirarme a la piscina un poquito con ellos", bromea Balcells.