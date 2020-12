Javier Duarte: "Había una responsabilidad y se cumplió"

Juan Carlos Ferrero es besado y abrazado por el capitán de la selección española, Javier Duarte, tras ganar el cuarto partido de la final de la Copa Davis de tenis, adjudicandose así España el trofeo tras ganar por 3-1 a la selección australiana en diciembre de 2000. EFE/ A.D/ Andreu Dalmau./Archivo

Madrid, 9 dic (EFE).- Javier "Dudu" Duarte, fue el técnico del G-4 elegido para ser capitán de Copa Davis durante aquel 2000, y 20 años después señala a EFE que "había una responsabilidad y se cumplió" al ganar esa competición por primera vez.

"Sabíamos que teníamos desde el principio muchas obligaciones", dice sobre la formación del grupo de técnicos que capitaneó el equipo español. "Había que demostrar a la Federación que el sistema era bueno y que tras un sorteo muy bueno, porque todas las eliminatorias se jugaban en casa, y sin problemas con los jugadores que pudieran alterar la situación, la responsabilidad había que cumplirla y se cumplió", señala.

Sobre su designación como capitán ese año dice que la decisión se tomó cenando en Australia todos juntos. "Decidimos que iba a ser yo porque Alex iba a ser el numero uno del equipo y jugando el individual y el doble. Se pensó luego hacer una rotación, ronda a ronda, y en la final ya se vería quien. Pero me vinieron a mi, y me dijeron que todo había ido muy bien y que preferían que siguiera igual. Por mi estupendo, les dije", comenta.

Duarte recuerda que el trabajo para aquella final contra Australia comenzó incluso mientras se disputaba el Masters en Lisboa la semana anterior. "Alex estaba en el Masters, y el domingo ya estaba todo el equipo concentrado en el hotel. Decidimos muy pronto, el martes, quién jugaba el viernes, sábado y el domingo ,y todos sabían cuáles eran sus funciones", dice.

"Recuerdo la emoción contenida del sábado por la noche, pensando que si no había una desgracia íbamos a ganar la Copa para España", sigue "Dudu". "Tengo un momento emocionantísimo cuando me levanto y voy corriendo, un momento puntual de emoción, de júbilo de todo el equipo. Si hubiéramos ganado más Copas Davis hubiera estado quizás más frío y le hubiese dado la mano al otro capitán y luego a celebrar", señala.

Durante su locución después de ganar la Ensaladera, Duarte tuvo un momento de recuerdo a los "pioneros" del tenis español. "Me acordé mucho de los años 65 y 67 porque con aquel formato, cuando ganaba un equipo el campeón recibía al aspirante. Hasta el 2020 hubiéramos sido campeones, si hubiera seguido ese sistema. En Barcelona y en cualquier sitio de España, en tierra y al aire libre. Hubiéramos ganado año tras año", dice.

"Luego se hubieran juntado Nadal y Ferrer y hubieran sido más años aún. Con aquel sistema hubiéramos batido los récords de Australia y de Estados Unidos", comenta.

"Por eso el mérito del equipo aquel del 65 y 67 de Gisbert, Santana, Arilla, Orantes, Couder, Santana, con Bartrolí como capitán. Llegaron a la final dos años seguidos, y en la final les esperaba Australia, en casa y en hierba, pues imagínate nosotros esperando a los otros equipos desde el año 2000 y jugando una sola eliminatoria", prosigue.

Duarte dice que no sintieron presión pero si responsabilidad. "Ojalá en la vida se puedan tener este tipo de presiones. Qué suerte por esa presión. La presión la tiene el pobre que no llega a final de mes, que tiene cinco hijos, o ahora con la pandemia. Eso si es presión. Nosotros teníamos la responsabilidad de actuar bien y hacerlo lo mejor posible", dice.

"Lo que sí nos sentimos es muy arropados. No fue una Copa Davis normal. Diez días antes ya se empezó a hablar mucho. El telediario abrió luego con esa noticia. Presión espectacular no la viví así. Fue todo muy bonito. Este tipo de presión es la que gusta, la que buscamos en gran parte de nuestra vida", finaliza 'Dudu'.