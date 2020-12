Independiente, el argentino favorito

En la imagen, Lucas Pusineri entrenador de Independiente. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 9 dic (EFE).- Lanús e Independiente se enfrentarán este jueves en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en un partido entre dos equipos argentinos que tiene un claro favorito: el 'Rey de Copas', que lleva doce partidos invicto.

Independiente, ganador de las ediciones de 2010 y 2017, llegó a esta instancia al eliminar al Fénix uruguayo con un global de 5-1.

Lanús, campeón en 2013, superó al Bolivar boliviano por 7-4.

En el torneo local, el Granate quedó último en la Zona 4 con siete puntos y no pudo clasificarse para la Fase Campeonato.

Su último partido fue una derrota por 3-1 el domingo ante Newell's Old Boys

Independiente, en cambio, el domingo venció a Defensa y Justicia por 1-0, quedó segundo del Grupo 2 y pasó de ronda.

El 'Rey de Copas' lleva doce partidos invicto, de los cuales ganó ocho.

"Es una muestra de la solidez que va sumando el equipo, con el compromiso y el entendimiento de todos los jugadores que integran el plantel", dijo el entrenador, Lucas Pusineri.

Lanús tiene dos bajas importantes: el lateral derecho Leonel Di Plácido y el delantero Nicolás Orsini están descartados por lesión.

En Independiente el que no podrá jugar es el defensa central Alan Franco.

Franco era titular indiscutido y lo más probable es que en su lugar esté Sergio Barreto, un juvenil de 21 años

Además, están en duda el portero Sebastián Sosa y el goleador y capitán Silvio Romero.

La revancha será el jueves 17 en el estadio Libertadores de América, de la provincia de Buenos Aires, y el ganador enfrentará al también argentino Vélez Sarsfield o a la Universidad Católica de Chile, que en la ida se impuso por 1-2.

- Alineaciones probables:

Lanús: Lautaro Morales; Braian Aguirre, Matías Pérez, Alexis Pérez, Alexandro Bernabei; Tomás Belmonte, Facundo Quignón, Lucas Vera; Franco Orozco, José Sand y Lautaro Acosta.

Entrenador: Luis Zubeldía.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alexander Barboza, Lucas Rodríguez; Lucas González, Lucas Romero, Pablo Hernández, Federico Martínez; Silvio Romero y Alan Velasco.

Entrenador: Lucas Pusineri.

Árbitro: el uruguayo Esteban Ostojich, asistido por sus compatriotas Richard Trinidad y Nicolás Tarán.

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, de la provincia de Buenos Aires, con capacidad para unos 47.000 espectadores.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).