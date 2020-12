Hermoso libra al Atlético de una primera mitad de pesadilla (0-1)

EFE/EPA/Christian Bruna

Madrid, 9 dic (EFE).- Un cabezazo tras un saque de falta de Mario Hermoso adelanta al Atlético de Madrid al descanso del partido contra el Salzburgo (0-1), librándole de una primera parte de pesadilla y dándole un resultado que le clasificaría para los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Salzburgo protagonizó unos primeros 25 minutos de absoluto acoso, con un primer disparo al poste del alemán Mergim Berisha en los primeros dos minutos de juego. Con el conjunto rojiblanco completamente atenazado e incapaz de encadenar más de dos pases, el maliense Sekou Koita se plantó solo ante el portero rojiblanco Jan Oblak, pero estaba en fuera de juego.

El conjunto austríaco impedía cualquier salida rojiblanca y golpeaba una y otra vez. A un dispare raso de Koita fácil para Oblak le seguía otro muy difícil del húngaro Dominik Szoboszlai ajustado al palo que el esloveno sacó por muy poco, todo ello en apenas un cuarto de hora.

La única buena noticia para el Atlético en los primeros 25 minutos fue no haber recibido gol. En un bajón del Salzburgo, Marcos Llorente llegó por primera vez a línea de fondo para poner un centro que no tuvo rematador y probó un zurdazo desde el exterior del área algo desviado.

El Atlético ganó presencia, pero eso no le privó de sustos, como un contragolpe tras pérdida de Koke Resurrección en el que el zambiano Patson Daka disparó desviado. Justo después, en el minuto 39 llegó el gol de Hermoso en un saque de falta del belga Yannick Carrasco que da oxígeno al club madrileño en una primera mitad de pesadilla.