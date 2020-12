Hermoso, la solución inesperada

EFE/EPA/Christian Bruna

Madrid, 9 dic (EFE).- Pocos contaban en el Atlético con Mario Hermoso al inicio de temporada, después de un primer curso difícil de adaptación al esquema del técnico argentino Diego Pablo Simeone. Estabilizado este curso como tercer central en el nuevo esquema, su gol de este miércoles inició el camino a los octavos de 'Champions'.

En un sufridísimo partido en Salzburgo (0-2) contra un Red Bull absolutamente avasallador en el inicio, el zaguero madrileño tuvo una contribución de valor incalculable: el gol que poco antes del descanso puso por delante al Alético y le dio sobre el marcador la tranquilidad que no tuvo en el juego.

Un lanzamiento de falta del belga Yannick Carrasco cabeceado por Hermoso dio en el minuto 39 el 0-1 que salvaba una primera parte de pesadilla. Un gol inesperado de un futbolista que ha vivido un camino difícil durante su tiempo de rojiblanco, pero ahora afronta un momento dulce con el cambio de esquema de su equipo, que con el 0-2 final puso rumbo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Llegado hace un año y cinco meses procedente del Espanyol para sustituir al francés Lucas Hernández a cambio de una inversión considerable (25 millones de euros), Mario Hermoso sufrió en su primer curso la elevada competencia entre centrales y el contraste entre sus características y lo que más valora Simeone en un zaguero: el defensor, acostumbrado a iniciar la jugada, asumía más riesgos de los que su entrenador estaba dispuesto a tolerar.

El central saldó su primera campaña de rojiblanco participando apenas en 23 de los 50 duelos oficiales que afrontó su equipo, alternando el lateral izquierdo con el central y en una tendencia decreciente: si entre octubre y diciembre hiló apariciones en dieciséis duelos seguidos entre todas las competiciones, luego no tuvo dos oportunidades continuadas hasta después de la pandemia.

En un verano diferente al pasado, con el mercado de traspasos marcado por las estrecheces económicas de la pandemia, Hermoso hubiera tenido muchas opciones de salida. De hecho, se llegó a especular sobre la llamada de la Real Sociedad a su puerta tras la salida de Diego Llorente al Leeds inglés.

Por un motivo u otro, el madrileño no salió, y su sino parecía destinado a ser el mismo que la campaña anterior: de los cinco primeros duelos solo participó en dos, ante el Huesca y el Celta de Vigo, ambos como central. Justo después, las cosas comenzaron a cambiar.

La desconfianza de Simeone en las prestaciones defensivas del brasileño Renan Lodi y la sorprendente reconversión del belga Yannick Carrasco en un esforzado carrilero izquierdo, comenzaron a dibujar una idea alternativa en el esquema del Atlético, casi revolucionaria en los nueve años del 'Cholo' al frente del equipo: una defensa de tres centrales y dos laterale largos, el inglés Kieran Trippier por la derecha y Carrasco por la izquierda.

En ese nuevo esquema, Hermoso pasaba de refresco de las segundas partes a elemento central: como zaguero por la izquierda y acompañado por otros dos marcadores, sus riesgos en el inicio de jugada pasaron de ser amagos de infarto a soluciones creativas para Simeone.

Con más minutos, su confianza fue en aumento y así sus prestaciones defensivas. Y se convirtió en un imprescindible: titular en 9 de los últimos 10 duelos. Solo se perdió el Atlético-Lokomotiv en el que el Atlético necesitaba marcar y Simeone dio vuelo a Lodi, pero tampoco los rojiblancos lo lograron (0-0).

"Como está jugando Hermoso es muy bueno, como está jugando (Héctor) Herrera es muy bueno, yo no tengo compromiso con nadie, y lo que necesito es que interpreten lo que quiere el equipo, y aquellos que lo interpretan siempre se acercan a jugar", dijo Simeone tras uno de sus primeros partidos con el nuevo esquema, el 4-0 al Cádiz.

Una nueva formación que el técnico rojiblanco ha mantenido y con ella lo hizo Hermoso. Pocos añoran a Renan Lodi en defensa mientras el madrileño mantenga ese nivel, y aún menos lo hacen en ataque si Carrasco sigue siendo punzante por la izquierda: el belga fue, de hecho, el autor del 2-0.

El central madrileño se convirtió en la solución inesperada del Atlético a un primer tiempo agónico y allanó el camino a los octavos de final tras una primera fase terriblemente difícil para los rojiblancos. El futuro pinta mejor para ambos: el central se ha estabilizado en el equipo y el Atlético está entre los 16 mejores de Europa y es el líder de LaLiga Santander.

Miguel Ángel Moreno