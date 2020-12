“Halo Infinite” llegará en otoño de 2021

“Halo Infinite”, el nuevo capítulo de una de las sagas más icónicas de Xbox, por fin tiene una fecha aproximada: llegará en otoño de 2021, según anuncia este miércoles Joseph Staten, director creativo del videojuego de 343 Industries.EFE/Imagen cedida

Madrid 9 dic (EFE).- “Halo Infinite”, el nuevo capítulo de una de las sagas más icónicas de Xbox, por fin tiene una fecha aproximada: llegará en otoño de 2021, según anuncia este miércoles Joseph Staten, director creativo del videojuego de 343 Industries.

Microsoft tenía pensado publicar “Halo Infinite” en noviembre como juego insigne que acompañara el lanzamiento de sus nuevas consolas, la Xbox Series X y S, pero las malas críticas que recibieron las primeras imágenes del juego antes del verano hicieron que el proyecto se pospusiera.

Staten reconoce que cuando mostraron las primeras imágenes del juego, la respuesta negativa del público les hizo darse cuenta de que necesitaban “más tiempo para hacer las cosas bien”.

El director creativo del juego confiesa, junto a otros miembros del equipo, que la calidad del trabajo que mostraron no estaba a la altura de la franquicia y estos meses han tratado de mejorarlo.

“Si bien ese aspecto general estaba como queríamos, la realidad es que el arte y las imágenes no estaban al nivel ‘Halo’, incluso siendo en estado de proceso”, señala Neil Harrison, director de arte del juego en un entrada publicada en la web de desarrollo del juego.

El equipo ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la parte gráfica del proyecto, sobre todo en cuestión de iluminación y otros elementos. Las mejoras serán presentadas en los próximos meses, pero en su mensaje han incluido un avance que demuestra el salto cualitativo que ha experimentado el juego.

Staten agradecen las críticas de la comunidad de “Halo”: “Tenemos una comunidad sólida, que se preocupa por la franquicia. No siempre es fácil escuchar, pero realmente apreciamos la pasión de la comunidad que nos impulsa a hacer mejor el juego”.