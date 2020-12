Google volverá a aceptar anuncios políticos en Estados Unidos desde mañana

Con esta medida se levanta el veto a los anuncios políticos que mantenía Google desde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. EFE/EPA/WALLACE WOON/Archivo

San Francisco (EEUU), 9 dic (EFE).- El gigante de internet Google anunció este miércoles que a partir de mañana volverá a aceptar anuncios de contenido político en Estados Unidos, levantando así el veto a este tipo de propaganda que mantenía en pie desde las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

En un comunicado, la firma de Mountain View (California, EE.UU.) informó a los potenciales anunciantes de que podrán volver a comprar espacios de propaganda política en su mercado interno, puesto que considera que ya pasó el riesgo de que se disparen las informaciones falsas relativas al resultado electoral.

"Aunque consideramos que el período postelectoral ya no es un evento delicado, seguiremos aplicando de forma rigurosa nuestras políticas publicitarias, que prohíben información que pueda demostrarse falsa, que pueda reducir la confianza en las elecciones o el proceso democrático", apuntaron desde la empresa.

El levantamiento de la prohibición permitirá colgar anuncios a los candidatos a las dos elecciones al Senado por el estado de Georgia, que se celebrarán el próximo 5 de enero y que determinarán cuál de los dos partidos, demócratas o republicanos, controlará esa institución los próximos dos años.

Ese día se enfrentarán los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler (ambos actualmente en el puesto) a los aspirantes demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock, respectivamente. A los conservadores les bastaría con ganar una de las dos carreras para mantener la mayoría en el Senado, mientras que los demócratas están obligados a vencer en las dos si quieren pasar a tener el control de la Cámara Alta.

El veto a la propaganda política por parte del buscador de internet más usado del mundo fue anunciado a finales de septiembre, dado que entonces se preveía -como terminó ocurriendo- que el resultado de la elección presidencial iba a ser objeto de disputa por parte del presidente saliente, Donald Trump, si este no era reelegido.

La decisión de Google llega el mismo día en que el portal de videos YouTube, de su propiedad, indicó que empezará a eliminar contenidos que sostengan que el demócrata Joe Biden no ganó los comicios, puesto que considera que los resultados ya son oficiales y que por tanto ponerlos en duda equivale a propagar información falsa.