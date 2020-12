Fútbol/Champions.- El Atalanta y el Moenchengladbach acompañan a Real Madrid y Atlético a octavos de la Champions

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Atalanta italiano y el Borussia Moenchengladbach alemán se unieron al Real Madrid y al Atlético de Madrid para completar los 16 equipos de los octavos de final de la Liga de Campeones 2020-2021 entre los que no estarán dos campeones de Europa como el Ajax y el Inter de Milán.



Los dos equipos madrileños no fallaron en sus respectivos duelos ante el Gladbach (2-0) y el Salzburgo austriaco (0-2) para completar el pleno español en la primera ronda de cruces, mientras que el conjunto de Bergamo repetirá y el germano se estrenará.



Este último, tras caer en el Alfredo Di Stéfano, dependía de lo que pasase en el Giussepe Meazza entre el Inter y el Shakhtar. La victoria 'neroazzurra' le dejaba sin premio, pero al final hubo empate sin goles que condenó a la eliminación a los de Antonio Conte y al consuelo de la Liga Europa a los de Luís Castro.



El triple campeón de Europa salió con ganas y el travesaño se cruzó en el intento inicial de Lautaro Martínez. Los visitantes apenas se desplegaron y se dejaron dominar, pero los interistas, sobre todo Lukaku y Lautaro, no tuvieron su mejor noche ante un Trubin que también estuvo inspirado.



El joven guardameta se cruzó en los intentos del delantero belga y de Young en la segunda mitad, cuando el Inter se lanzó decididamente a por la victoria, mientras que el Shakhtar también se abrió más, aunque apenas inquietó a Handanovic. El tiempo jugó en contra de los de Conte, que no encontraron el gol salvador y que de nuevo se vuelven a quedar fuera de los octavos.



Más suerte tuvo otro equipo de la Serie A, el Atalanta, que demostró que el paso adelante dado el año pasado cuando fue la revelación del torneo no fue casualidad. El equipo de Gasperini, pese a estar en un duro grupo junto al Liverpool y al Ajax, se hizo con el boleto restante tras ganar su 'final' por 0-1 a los 'ajacied', cuatro veces campeones de Europa.



El conjunto de Amsterdam tenía que sacar el triunfo para acompañar a octavos a los 'reds', pero sólo en el tramo final de la segunda mitad dio la sensación de poder lograrlo. La expulsión de Gravenberch lo terminó por complicar y el exsevillista Muriel sentenció su eliminación en el minuto 85.



En el otro partido del grupo, el Midtjylland se llevó un premio en forma de empate a un gol ante el Liverpool, que se relajó tras el gol al minuto de comenzar el choque del egipcio Salah. Schulz hizo el empate de penalti para los locales.



Por su parte, en el Grupo A, el Bayern derrotó por 2-0 (Sule y Choupo-Moting) al Lokomotiv ruso, mientras que en el C, el Manchester City de Pep Guardiola goleó 3-0 al Marsella con tantos de Ferran Torres, Agüero y Sterling, y el Oporto ganó por 0-2 (Otavio y Uribe).



'COCOS' PARA BARÇA, ATLÉTICO Y SEVILLA, LEIPZIG PELIGRO PARA REAL MADRID



De este modo, el Real Madrid será el único de los equipos españoles que pasó como primero de grupo, por lo que tendrá un teórico rival más accesible en octavos, siendo el pujante Leipzig alemán el más peligroso. El Oporto portugués, el Atalanta y la Lazio italianos son sus otras opciones.



Más complicado podría ser el cruce para los otros tres al ser segundos de grupo. El Bayern alemán, el Liverpool, el Manchester City y el Chelsea ingleses, el PSG francés y la Juventus italiana son los 'cocos', mientras que el más apetecible es el Borussia Dortmund alemán.