Fútbol/Champions.- Crónica del Salzburgo - Atlético de Madrid, 0-2

El Atlético no falla a la cita de octavos



Hermoso y Carrasco, ya al final, dan el pase en Champions ante un Salzburgo que lo peleó



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid superó (0-2) este miércoles al Salzburgo y sacó el billete a octavos de final en la Liga de Campeones, una final anticipada para ambos equipos que se quedó el conjunto español gracias a un gol de Mario Hermoso en el primer tiempo, que bastó ante un rival que no dejó de intentarlo sin éxito y sentenciado por Carrasco ya en los últimos minutos.



Los de Diego Pablo Simeone jugaron con el marcador sin perder la concentración en el campo austriaco. El Atleti selló su portería y fue solidario en el trabajo defensivo, pero no tuvo el control, permitiendo ocasiones a un Salzburgo que perdonó, con dos palos y un mano a mano con Oblak. El premio fue para los rojiblancos, que pasan segundos del Grupo A, al sorteo del próximo lunes.



Si en Champions te la juegas fuera de casa, y tu rival también, está claro que vas a sufrir. El Atleti lo hizo de inicio porque el Salzburgo le ganó en intensidad, saltó con una marcha más el equipo local. Así, el cuadro austriaco borró el centro del campo y se dedicó a correr en cada balón indeciso de los madrileños.



A los dos minutos, Berisha protagonizó el susto mayor, con un balón al palo de la meta de Oblak. A los del 'Cholo' les costó 20 minutos cambiar el ritmo del partido y dejar de sufrir a la espalda de la defensa. Sin pérdidas y con más balón el Atleti, a los austriacos les costó entonces el ataque posicional y por fuera.



Joao Félix se había ofrecido y mostrado en ese tramo complicado en el que el Atlético apenas pisó meta rival. Lo hizo con un robo de Koke, que se desquitó de una pérdida anterior que había dado la opción de contra rival, pero el pase de Llorente no encontró al luso. La agresividad seguía siendo cosa local, pero mal entendida.



Una dura falta a Joao Félix en un saque de banda generó la jugada a balón parado que convirtió Hermoso en el 0-1. De menos a más, el Atleti se había sacudido la presión hasta encontrar el gol y medio billete a octavos ya que el empate le valía para pasar. El centro medido de Carrasco lo remató de espaldas y con el hombro Hermoso, con los equipos mirando ya al descanso.



El Salzburgo, que el año pasado se quedó a las puertas de los cruces, volvió a la carga pero con falta de pegada. Berisha y Szoboszlai dejaron buenos y varios detalles de calidad, pero la necesidad de dos goles precipitó las opciones locales. El Atleti aguantó muchos minutos de llegada rival, de buena combinación por dentro y un mano a mano de Szoboszlai con Oblak.



El 'Cholo' movió ficha en busca de control, con Héctor Herrera, y más profundidad, con Correa por un Luis Suárez sin ritmo tras su ausencia por coronavirus. No logró ese dominio ni el ritmo deseado el Atleti y se confirmó un final de suspense, con otro poste de Mwepu. Ya en los últimos minutos tuvo sus contra el conjunto español para matar el partido, primero Joao y después Carrasco, quien dejó cinco minutos de tranquilidad con el 2-0 y el objetivo cumplido.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SALZBURGO, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 2. (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



SALZBURG: Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober (Onguene, min.89), Ulmer; Junuzovic, Mwepu (Sucic, min.90), Berisha, Szoboszlai (Okugawa, min.89); Daka (Okafor, min.73) y Koita (Adeyemi, min.79).



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco (Lemar, min.89); Llorente (Lodi, min.91), Koke, Saúl (Herrera, min.64); Luis Suárez (Correa, min.65) y João Félix (Lucas Torreira, min.89).



--GOLES:



0 - 1, min.39, Hermoso.



0 - 2, min.86, Carrasco.



--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Ramalho (min.71) por parte del Salzburgo. Y a Hemroso (min.45+1) y Savic (min.61) en el Atlético.



--ESTADIO: Stadion Salzburg.