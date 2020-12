Fórmula 1.- Mick Schumacher: "No noto la presión"

BERLÍN, 9 (dpa/EP)



El piloto alemán Mick Schumacher, que en 2021 se estrenará en la Fórmula 1 con el equipo Haas nueve temporadas después de la retirada de su padre, ha asegurado que no siente presión por el apellido que representa.



"Quizás haya presión, pero realmente no lo noto. Amo este deporte, amo lo que hago. Es por eso que me resulta fácil trabajar en mis sueños", explicó el hijo de Michael Schumacher en declaraciones al diario Bild.



El flamante campeón de la Fórmula 2 reconoció que ve carreras antiguas de la F1, incluidas esas en las que corría su padre, para aprender. "Por supuesto que tiene sentido mirar carreras antiguas, pero la Fórmula 1 ha cambiado mucho a lo largo de los años. Por eso no veo solo mis carreras favoritas, también veo las de los últimos años", subrayó.



Schumacher competirá con el equipo estadounidense Haas en la F1 la próxima temporada. El piloto germano probará su nuevo coche en los entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi, que cerrará la temporada el próximo fin de semana.