Estamos a medio camino hacia los autos eléctricos: A. Trivedi

(Bloomberg) -- A pesar de todo el entusiasmo en torno a los autos eléctricos a batería, todavía estamos a medio camino de lograr ese objetivo. En realidad, los híbridos abarcarán la parte electrificada de la carretera durante algún tiempo.

Los inversionistas han aumentado los precios de las acciones de compañías de autos eléctricos y sus valoraciones mucho más de lo que las empresas realmente justifican. Los autos eléctricos representaron solo 2,6% del total de los vehículos vendidos en 2019, y dieron cuenta solo de 1% de todos los automóviles en circulación. Se proyecta que la proporción en las ventas aumentará a 6,6% para 2040.

Por otro lado, los híbridos, que utilizan trenes motrices que combinan combustión interna y motores eléctricos, están ganando popularidad entre los consumidores. Las ventas alcanzaron su punto máximo en 2013 en EE.UU., lo que coincidió con el año en que Tesla Inc. inicialmente anunció que planeaba comenzar las entregas de su sedán completamente eléctrico Model S. Pero las compras de híbridos se han elevado levemente en los últimos años, y ahora están penetrando en los mercados mundiales de automóviles a un ritmo mucho más rápido que los vehículos eléctricos puros.A principios de este mes, Toyota Motor Corp., que introdujo el Prius hace una generación, señaló que los híbridos representarán una cuarta parte de sus ventas en 2021. Dichos vehículos dan cuenta de una proporción cada vez mayor de los automóviles vendidos por fabricantes japoneses. Por ejemplo, el Honda Insight o Civic. A nivel mundial, varias empresas están fabricando versiones híbridas de sus modelos (como el Ford Fusion, el Chevrolet Impala o el Lincoln MKZ), reduciendo la participación global de Toyota en este subsegmento de alrededor de 80% a cerca de 30%.

Parte de esto es política y parte es el costo de la tecnología a batería. A medida que los encargados de política se dan cuenta de que falta al menos una década para lograr el sueño de ser más amigables con el medioambiente a través de vehículos más limpios y totalmente eléctricos, han comenzado a adaptarse a la hibridación. Los vehículos de potencia mixta pueden reducir la producción de dióxido de carbono entre 10% y 30%, lo que hace que los Gobiernos estén al menos a cierta distancia de lograr sus objetivos climáticos.China ahora incluirá híbridos en sus regulaciones de vehículos ecológicos, en función de su eficiencia de combustible, después de excluirlos previamente. De acuerdo con eso, el propietario de Mercedes Benz AG, Daimler AG, y el principal fabricante de automóviles nacional de China, Geely Holding, anunciaron el mes pasado que unirán fuerzas para desarrollar un tren motriz híbrido que se fabricará allí y en Europa.El hecho es que los fabricantes de automóviles aún encuentran alto el costo de la tecnología de baterías y vehículos eléctricos, especialmente después de que las ventas de la industria se hundieran en el último año debido al covid-19. A pesar de todos sus problemas de gobierno corporativo, Nissan Motor Co. es un optimista de los autos eléctricos y su modelo Leaf es muy apetecido. No obstante, la compañía cree que los autos eléctricos alcanzarán la rentabilidad de los modelos a gasolina solo para 2030, “citando ese objetivo por primera vez”, según analistas de Goldman Sachs Group Inc. Para lograrlo, los costos de las baterías tendrán que disminuir de US$150 por kilovatio hora a US$65 por kilovatio hora para que sean relativamente asequibles para los consumidores.Mientras tanto, los reguladores están presionando por estándares más estrictos para la economía de combustible. En EE.UU., la nueva administración de Biden podría usar multas más altas para alentar a los fabricantes a electrificar sus flotas, según analistas de Nomura Holdings. Pero establecer tales incentivos con autos eléctricos y presionar por una regulación demasiado rápido podría ser contraproducente.Los híbridos son una solución de conformidad, o quizás no necesariamente la transición tecnológica que los consumidores podrían haber elegido. Son “más limpios” –no “limpios”– y algunos son más sucios que otros. El tipo enchufable, por ejemplo, ha sido calificado por Greenpeace como “el lobo de la industria del automóvil con piel de cordero”. Otros son más prometedores, como los híbridos fuertes frente al tipo suave cuyos motores más débiles no pueden alimentar los vehículos por sí solos.

Dados los detalles de la curva de tecnología limpia, falta demasiado para alcanzar las expectativas de los inversionistas. ¿Células de combustible de hidrógeno? Eso es aún más caro. Acostúmbrese: no todos manejaremos autos eléctricos pronto. Su próximo viaje podría simplemente ser electrificado.

Nota Original:We’re Still Only Halfway to Electric Cars: Anjani Trivedi

