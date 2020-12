El Salvador.- Dimite el director de la Policía de El Salvador como viceministro de Seguridad ante un posible desafuero

12/10/2020 El director de la Policía de El Salvador tras un séxtuple homicidio en la capital POLITICA CENTROAMÉRICA EL SALVADOR INTERNACIONAL POLICÍA NACIONAL DE EL SALVADOR



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El director de la Policía Nacional de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, ha dimitido de su cargo como viceministro de Justicia y Seguridad, aunque ha tenido que asistir a una sesión plenaria especial en la que la Asamblea Legislativa tenía que decidir si retirarle la inmunidad para que pudiera ser procesado por incumplimiento de obligaciones constitucionales.



El exviceministro ha tenido que acudir a la sesión a pesar de su dimisión porque ésta ha sido publicado en el Diario Oficial del país después de la hora prevista por la Asamblea para el debate.



El presidente del país, Nayib Bukele, que ha defendido a Arriaza Chicas ante las acusaciones de la Asamblea, ha usado su cuenta de Twitter para congratularse de la decisión del director de la Policía en su habitual tono despectivo hacia la Asamblea y los diputados.



En este sentido, ha asegurado que la renuncia de Arriaza Chicas ha servido para "exponer lo asqueroso e ilegal del funcionamiento de la Asamblea, así como "la falta de garantías mínimas del debido proceso, la prepotencia y sobre todo, la doble moral".



En esta última crítica se ha referido directamente al que fuera presidente de la Asamblea entre 2018 y 2019, el diputado por ARENA Norman Quijano, quien no fue desaforado, ha dicho, pe a "negociar con la sangre y la vida de los salvadoreños a cambio de votos".



También ha mostrado satisfacción por el hecho de que "al quitarle la facultad a la Asamblea para desaforarlo", Arriaza Chicas se enfrentará a la justicia común y no "a una cámara controlada por ARENA y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)".



Por último, ha recordado que Arriaza Chicas solo ha renunciado a su cargo de viceministro, pero que continúa como director de la Policía y se ha referido, en tono de burla, a que los diputados no han sido conocedores de su dimisión durante el debate sobre el desafuero.



En este sentido, la sesión de este martes se ha levantado cuando, una vez finalizado el turno de la defensa de exponer sus argumentos, los abogados de Arriaza Chicas han comunicado su dimisión.



Arriaza Chicas recibió la inmunidad al ser nombrado viceministro el pasado octubre por el presidente, Nayib Bukele, en medio de críticas por desobedecer en reiteradas ocasiones la orden de llevar a dos ministros a una interpelación en la Asamblea Legislativa en su cargo como director de la Policía.



El exviceministro se enfrenta a un juicio por negarse a cumplir con una orden del Legislativo de llevar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a una comisión a la que se había negado a asistir para explicar el uso de los fondos del Gobierno de Bukele durante la pandemia.