El Reino Unido se desmarca de la UE al anular aranceles contra EE.UU.

Londres, 9 dic (EFE).- El Reino Unido se ha desmarcado de la Unión Europea (UE) al anunciar que suspenderá unilateralmente los aranceles impuestos a Estados Unidos en la disputa por los subsidios estatales concedidos al sector aeroespacial, ha informado el ministerio británico de Comercio Internacional.

En un comunicado, la ministra de Comercio Internacional, Liz Truss, señala que con la separación de los Veintisiete al término del periodo de transición, el 31 de diciembre, el Reino Unido asume "un enfoque independiente sobre los conflictos comerciales vigentes entre la UE y EE.UU. por los aranceles del acero y el aluminio y el sector aeroespacial".

Mientras que retirará en 2021 los aranceles derivados del litigio por las ayudas a Boeing, el Gobierno británico mantendrá los que la UE impuso a ciertos productos estadounidenses como respuesta a las "injustificadas" tasas gravadas a las importaciones de acero y aluminio comunitarios.

El Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, consultará no obstante con los sectores nacionales afectados para modificar estas tasas y ajustarlos a "los intereses y la economía británicos", se explica en la nota.

La UE y Estados Unidos se han impuesto recíprocamente tarifas de represalia en la larga disputa dirimida por la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la concesión de subsidios, respectivamente, a la empresa aeroespacial europea Airbus y la estadounidense Boeing.

El Reino Unido ha decidido ahora suspender estos gravámenes, de hasta el 25 %, sobre bienes de importación estadounidenses a fin de atraer a EE.UU. "hacia un acuerdo razonable" y demostrar que Londres "es serio sobre alcanzar un desenlace negociado" al conflicto, manifiesta el comunicado.

Con todo, el Gobierno británico "se reserva el derecho a imponer aranceles en cualquier momento" si no hay avances hacia una resolución del contencioso aeroespacial.

"En última instancia, queremos desescalar el conflicto y llegar a un acuerdo negociado para que podamos profundizar nuestra relación comercial con EE.UU. y zanjar todo esto", dijo la ministra.

Una vez fuera de las estructuras comunitarias, a partir del próximo 1 de enero el Reino Unido aspira a negociar un nuevo tratado comercial con Estados Unidos, si bien no está clara la posición al respecto de la nueva Administración estadounidense encabezada por el demócrata Joe Biden.