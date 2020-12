El Parlamento italiano apoya la reforma del MEDE y evita una crisis

EFE/GIUSEPPE LAMI/Archivo

Roma, 9 dic (EFE).- El Parlamento italiano apoyó hoy la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que presentó el primer ministro italiano Giuseppe Conte, en vista del Consejo Europeo de mañana y el viernes en Bruselas, y evitó una crisis de Gobierno en el país.

Conte acudió este miércoles a las dos cámaras parlamentarias para explicar la reforma del fondo europeo de rescate, que el Eurogrupo aprobó el 30 de noviembre, para poder confirmar mañana en el Consejo Europeo la posición de Italia.

La Cámara de los Diputados secundó el voto pedido por Conte para la reforma con 314 votos a favor, 239 en contra y 9 abstenciones; y el Senado con 156 a favor, 129 en contra y 4 abstenciones.

El Gobierno italiano ha vivido días de tensión, después de que un grupo de unos 50 miembros del gubernamental Movimiento 5 Estrellas (M5S) señalara la semana pasada en una carta que estaba en contra de la reforma de este mecanismo y que no secundaría a Conte en su comparecencia en el parlamento nacional.

El jefe del Gobierno italiano insistió en que la votación de ahora era solo para sacar adelante la reforma del MEDE, que entre otras cosas le dará más poder en los futuros rescates y en la vigilancia de los países, y no sobre si Italia acudiría a las ayudas de este fondo de rescate, al que siempre se ha opuesto el M5S.

La formación "grillina" describe desde hace tiempo al MEDE como un sistema perjudicial para los italianos, que les abocaría a un empobrecimiento con la asunción de reglas de austeridad obsoletas.

El exlíder del M5S y actual ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, había hecho un llamamiento a la responsabilidad de las filas de su partido y había avisado de que Italia no podía bloquear este proyecto, en un momento tan delicado para el país, que está pendiente de recibir 209.000 millones de euros del Fondo de Recuperación europeo, que aún debe ser aprobado por la UE.

Pero el Ejecutivo italiano ha evitado por el momento la crisis, al haber obtenido la mayoría en las dos cámaras.

Los miembros del M5S encontraron finalmente una mediación interna sobre el texto de la resolución de Conte relativa a la reforma del MEDE, según confirmó en las redes sociales la senadora del M5S Barbara Lezzi, una de las 58 firmantes de la carta de rechazo.

En su discurso en la Cámara de los Diputados, Conte explicó que mañana en Bruselas planteará "con la máxima determinación y urgencia la necesidad de que se lance lo antes posible el ambicioso programa de reforma".

Asimismo, también destacó que "para cambiar la UE, un camino muy diferente será decisivo. Italia impulsará una propuesta innovadora para integrar el nuevo Pacto de Estabilidad en toda la arquitectura europea.