El Nacional muestra su apoyo a Webo ante episodio de racismo

Imagen de archivo del exjugador camerunés Pierre Webo. EFE/TOLGA BOZOGLU/Archivo

Montevideo, 8 dic (EFE).- El Nacional uruguayo mostró su apoyo al exjugador camerunés Pierre Webo tras el episodio en el que recibió un insulto racista del cuarto árbitro durante el partido entre el Estambul turco y el PSG francés de la Liga de Campeones.

"¡#Nacional está contigo, Pierre! #Respect #NoToRacism", escribió el club uruguayo, en el que militó Webo en las temporadas 2000-2002 y luego 2018, a través de la red social de Twitter.

Los hechos tuvieron lugar a los 20 minutos del partido, cuando el marcador reflejaba un empate 0-0. El árbitro, el rumano Ovidiu Alin Hategan, señala una falta a favor del PSG y el exinternacional camerunés Achille Pierre Webo protesta de forma virulenta.

Alertado por el cuarto árbitro, el colegiado acude a la banda y su asistente le dice que ha sido "el negro", según asegura el exjugador camerunés, actual miembro del equipo técnico del Estambul.

Ante esa palabra, que en algunos idiomas puede tener una fuerte carga despectiva y racista, Webo y todo el banquillo comienzan a protestar.

El cuarto árbitro, el también rumano Sebastian Coltescu asegura que no le ha llamado "negro" en el sentido despectivo, si no "chaval negro" (black guy).

Pero la explicación no convence a los jugadores del conjunto turco que, liderados por un miembro de su cuerpo técnico, reprochan al cuarto árbitro utilizar el color de la piel para identificar al jugador.

"¿Por qué cuando te refieres a un blanco no le llamas el chaval blanco?", le reprochaban.

Frente al revuelo generado, y pese a la intervención del delegado de la UEFA, los jugadores de ambos equipos se dirigieron a los vestuarios.

El partido se jugará este miércoles, indicó la UEFA. EFE

rmp/car