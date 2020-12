El Ejecutivo italiano apoyará la reforma del MEDE y evita por el momento la crisis

El primer ministro Giuseppe Conte en su comparecencia ante el parlamento este miércoles. EFE /EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Roma, 9 dic (EFE).- Las diferentes fuerzas políticas que componen el Gobierno, y sobre todo los rebeldes del Movimiento 5 Estrellas (M5S), votarán hoy a favor del apoyo de Italia a la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que presentó Giuseppe Conte en el Parlamento por lo que, por el momento, se aleja la posibilidad de una crisis.

Según los medios italianos, finalmente se llegó a un acuerdo con los cerca 58 rebeldes del M5S sobre el apoyo de Italia a la reforma del fondo de rescate europeo, en vista del Consejo Europeo de Bruselas del 10 y 11 de diciembre y tras la aprobación del Eurogrupo el pasado 30 de noviembre.

Por ello, todo indica que se tendrán los números tanto en la Cámara como en el Senado para votar a favor del discurso de Conte. Lo contrario habría provocado una crisis de Gobierno y el presidente de la República, Sergio Mattarella, se habría visto obligado a pedir al primer ministro que verificase si contaba aún con la mayoría.

Los senadores del Movimiento 5 Estrellas encontraron finalmente una mediación interna sobre el texto de la resolución de Conte relativa a la reforma del MEDE, según confirmó en las redes sociales la senadora del M5S Barbara Lezzi, una de las 58 firmantes de la carta de disenso.

Lezzi aseguró que aunque no se trata de texto "ideal pero, al menos, reivindica el papel del Parlamento durante la ratificación".

En su discurso en la Cámara de los diputados, Conte explicó que mañana en Bruselas planteará "con la máxima determinación y urgencia la necesidad de que se lance lo antes posible el ambicioso programa de reforma".

Asimismo, también destacó que "para cambiar la UE, un camino muy diferente será decisivo. Italia impulsará una propuesta innovadora para integrar el nuevo Pacto de Estabilidad en toda la arquitectura europea. Ya hemos adoptado el modelo para inspirarnos, el Next Generation".

El M5S siempre se ha mostrado en contra de solicitar el MEDE porque considera que empobrecería al país, y ya en 2019 Roma impidió que la reforma saliera adelante.

Y Conte lanzó en la Cámara un mensaje a sus socios en el Gobierno: "Necesitamos la máxima cohesión de las fuerzas mayoritarias para seguir luchando en la UE. El enfrentamiento dialéctico es un signo de vitalidad y riqueza pero ciertamente es saludable que sea hecho con espíritu constructivo y que no nos distraiga de los objetivos", añadió.

El discurso de Conte será votado en la Cámara de los diputados durante la mañana de hoy y por la tarde en el Senado.

El grupo de Italia Viva del exmandatario Matteo Renzi afirmó que solo decidirán su voto al final del debate, pero los medios de comunicación italianos aseguran que votarán a favor.

Mientras que la tensión se traslada ahora a la oposición siempre de Italia Viva al equipo de gestión de los 209.000 millones que llegarán a Italia del Fondo de Recuperación que está poniendo en marcha el Gobierno y que no tiene representantes de la formación de Renzi.

Italia Viva ya ha amenazado con retirar el apoyo al Gobierno si se confirma este grupo de gestión y no se discute en el Parlamento.