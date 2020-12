El director regional del PMA visita Nicaragua para valorar el impacto de Eta e Iota

En la imagen, el director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Miguel Barreto. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Managua, 9 dic (EFE).- El director regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, llegó este miércoles a Nicaragua para valorar en el terreno las condiciones del país tras el paso de los huracanes Eta e Iota, con apenas 13 días de diferencia, en noviembre pasado.

“Hoy día me voy a reunir con las autoridades del país, y el día de mañana vamos a estar viajando a Bilwi (noreste) para ver de primera mano, justamente, el impacto de los huracanes”, dijo Barreto, de nacionalidad peruana, a través de medios del Gobierno nicaragüense.

El PMA fue una de las primeras instituciones en atender las necesidades de Nicaragua tras el paso del huracán Eta el 3 de noviembre pasado, y del Iota el día 16 del mismo mes, ambos en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5.

Hasta ahora el Gobierno de Nicaragua no ha divulgado el número de damnificados a causa de los huracanes, pero en su momento mencionó que al menos 160.000 personas necesitaron refugiarse en albergues temporales.

Las autoridades también han informado de múltiples cargas de alimentos enviadas a la zona del desastre, en la Región Autónoma Caribe Norte (RACN), la más pobre y aislada de Nicaragua, ubicada en el noreste del país.

En la RACN han confirmado la llegada de ayuda para los damnificados, sin embargo, los reclamos sobre supuesta discriminación en la entrega también han sido una constante.

“Estar en Nicaragua y estar en una zona de desastre refleja mucho también, desde mi perspectiva de director regional, sobre lo que el PMA hace a nivel mundial para ayudar a los más vulnerables y en particularmente, en este caso a los afectados por un desastre natural”, indicó Barreto.

El Gobierno de Nicaragua ha estimado en 742 millones de dólares las pérdidas causadas por los huracanes, que además dejaron 21 muertos, sin incluir al menos siete víctimas, tres de ellas durante el paso de Eta, que no son reconocidas por las autoridades.