El BCE aumentará y prolongará las compras de deuda previsiblemente

Christine Lagarde. EFE/EPA/HAYOUNG JEON / Archivo

Fráncfort (Alemania) 9 dic (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) aumentará y prolongará el jueves las compras de deuda de la zona del euro de emergencia por la pandemia, según prevén los mercados y analistas.

El Consejo de Gobierno del BCE se reúne mañana para calibrar su política monetaria tras el aumento de los contagios de la COVID-19 en Europa y la aplicación de nuevas medidas de confinamiento, que tendrán un impacto en la economía.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya dijo tras la reunión de finales de octubre que la entidad podría aumentar los estímulos monetarios en diciembre, utilizando todos los instrumentos de que dispone, porque el rebrote de coronavirus es una amenaza para el crecimiento.

Posteriormente Lagarde ha señalado que los instrumentos más efectivos son las compras de deuda y las inyecciones de liquidez.

El BCE compra deuda soberana de acuerdo con la cuota de cada país en su capital, pero debido a la pandemia puede ser flexible y desviarse de esa clave si aumentan mucho los tipos de interés de la deuda de un país en el mercado.

Las compras de deuda soberana también pueden superar el 30 % de la deuda negociable del país.

De este modo, el BCE quiere que las condiciones de préstamo sean fáciles en todos los países durante la crisis.

El gestor de carteras de Pimco Konstantin Veit espera que el BCE aumente las compras de deuda en 600.000 millones de euros, hasta un total de cerca de 2 billones de euros, cantidad que representa el 17 % del PIB (producto interior bruto) de la zona euro.

Asimismo prevé que el BCE prolongará las compras durante seis meses hasta finales de 2021.

Veit también considera que el BCE podría inyectar más liquidez a largo plazo más allá de marzo de 2021 y extender el período de tipo de interés preferencial del -1 % de las subastas de junio a diciembre de 2021.

Para facilitar la provisión de crédito a través del sector financiero también espera que "el BCE amplíe las medidas temporales de facilitación de garantías" y ve una posibilidad de que el BCE realice nuevas operaciones de financiación a largo plazo de emergencia, que son operaciones mensuales a un tipo de interés negativo de 25 puntos básicos, que acomete este año por la pandemia.

Veit considera que la utilización de estas operaciones de liquidez ha sido modesta, con 27.000 millones de euros, pero "proporcionan un respaldo de liquidez a un precio razonable a más largo plazo para los bancos", especialmente "para los que tienen modelos de negocio que se centran en préstamos a sectores no cubiertos por las otras operaciones de liquidez".

El BCE también va a publicar mañana sus nuevas proyecciones macroeconómicas, de crecimiento e inflación, y podría revisar a la baja las de crecimiento.

En septiembre pronosticó una contracción del 8 % este año y un crecimiento del 5 % en 2021 y del 3,2 % en 2022, con una inflación del 0,3 % en 2020, del 1 % en 2021 y del 1,3 % en 2022.

El economista jefe de la gestora Axa Investment Managers, Gilles Moëc, espera que el BCE apruebe una extensión del programa de compras de deuda por la pandemia, que es "una acomodación monetaria, diseñada esencialmente para crear un espacio financiero para políticas fiscales acomodaticias a través de los Estados miembros".

Moëc prevé un aumento de las compras de deuda de 400.000 millones de euros y una extensión hasta diciembre de 2021. También contempla la posibilidad de que el BCE prorrogue las compras de bonos hasta junio de 2022, pero no cree que el volumen de compras pueda superar significativamente los 500.000 millones de euros.

Pese a que las compras de bonos son flexibles, Moëc considera que el BCE "está obligado a mantener la participación global del banco central en cualquier deuda soberana elegible por debajo del 50 %".

Las cuantificaciones exactas son difíciles, pero más allá de los 600.000 millones de euros, "el BCE estaría navegando muy cerca del viento", según Moëc.

Axel Botte, estratega global de Ostrum Asset Management (una gestora de Natixis Investment Mangers), comenta que "Europa se está quedando a la zaga, ya que los chanchullos políticos amenazan la adopción del presupuesto plurianual de la UE, incluido el fondo de recuperación".

"Con este telón de fondo, el BCE no tendrá otra opción que relajar aún más la política monetaria", aumentando las compras de deuda entre 300.000 y 500.000 millones de euros y prolongándolas entre seis y doce meses más allá de junio 2021, explica Botte.