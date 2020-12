EEUU.- El exjefe de ciberseguridad de EEUU denuncia al abogado de Trump que pidió que le dispararan

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El que fuera director de la Agencia de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Chris Krebs, ha presentado este martes una demanda contra el abogado del presidente, Donald Trump, Joseph diGenova, por amenazas y difamación, después de que el letrado asegurara que "debería recibir un disparo".



"Todos aquellos que piensen que las elecciones fueron bien, como el idiota de Krebs, que solía ser el jefe de ciberseguridad, es idiota. Ese tío es un idiota de primera. Debería ser descuartizado. Debería ser sacado al amanecer y recibir un disparo", dijo DiGenova en el programa de entrevistas The Howie Carr Show, de la web Newsmax.



Estas palabras se produjeron tras el despido de Krebs vía Twitter por parte de Trump, después de que no secundara las afirmaciones infundadas de fraude electoral durante las elecciones presidenciales.



"Las recientes declaraciones de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fueron muy inexactas, ya que hubo fraude e irregularidades masivas, incluyendo los votos de personas que habían muerto", escribió Trump en la citada red social.



"Los acusados hicieron un 'llamamiento a la acción' ilegal e incendiario para que el demandante sufriera el destino de un traidor convicto", ha explicado la defensa de Krebs en la demanda. Además de DiGenova, Newsmax también forma parte de la demanda al considerar que había ayudado e incitado a llevar a cabo estas amenazas.



"Las amenazas del acusado han trastornado la vida del demandante, así como la seguridad de su familia, y han causado mucho miedo, angustia, sufrimiento e incluso daño físico", dice la demanda, en la que se exige una indemnización de 75.000 dólares (61.900 euros) por daños y perjuicios, y la retirada del vídeo en el que se pueden oír las declaraciones de DiGenova.



Por su parte, Newsmax, que si bien ha calificado los comentarios de DiGenova como "inapropiados", también ha optado por argumentar que la demanda representa una amenaza contra la libertad de expresión.



"El señor diGenova no es un colaborador pagado de Newsmax", ha justificado la página web a través de un comunicado, en el que disculpa al abogado de Trump asegurando que éste ya pidió perdón y explicó que se trataba de una "broma".



En el texto, Newsmax ha sostenido que las acusaciones de Krebs acerca de una supuesta conspiración contra él "son una amenaza para la libertad de expresión y su acción legal pone en peligro a todas las organizaciones de medios que buscan un discurso abierto de ideas y noticias".