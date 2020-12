EEUU.- El Congreso de EEUU aprueba el proyecto de ley sobre gasto en Defensa que Trump amenazó con vetar

08/12/2020 El presidente de EEUU, Donald Trump. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL OLIVER CONTRERAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El texto deberá contar ahora con el aval de otros dos tercios del Senado para dejar sin efecto el veto presidencial



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Congreso de Estados Unidos ha aprobado este martes por una amplia mayoría, 335 votos a favor por 78 en contra, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), un texto ampliamente criticado por el presidente, Donald Trump, quien ya ha advertido de que lo vetará.



El NDAA, que tendrá que pasar ahora por el Senado antes de llegar a manos de Trump, ha supera con creces la mayoría de dos tercios necesaria para revocar el veto presidencial, informa el diario 'Politico'.



La ley, con un gasto de 740.000 millones de dólares (610.000 millones de euros), ha sido cuestionada por Trump al no derogar las protecciones legales de los gigantes tecnológicos, a los que ha acusado de avalar el supuesto fraude electoral del que habría sido víctima durante las últimas presidenciales.



Otro de los puntos que Trump ha intentado incluir sin éxito en la legislación es la relacionada con la reducción de tropas en el extranjero, por lo que en caso de salir adelante tras su paso por el Senado, la retirada de efectivos militares de Afganistán, o Alemania, anunciada por el presidente quedaría sin efecto.



Antes de la votación, la Casa Blanca ha emitido un comunicado considerando que el proyecto de ley "no incluía medidas suficientes" para preservar la Seguridad Nacional, así como otras disposiciones que no respetaban ni a los veteranos ni la historia del Ejército.



En ese sentido, el presidente Trump se pronunció horas antes en sus redes sociales, escribiendo que esperaba que los republicanos votaran en contra de la "muy débil" NDAA, aunque finalmente sólo ha sido secundado por una treintena de incondicionales.



El texto deberá ahora pasar por el Senado, donde necesitará de otros dos tercios para dejar sin efecto las advertencias del veto presidencial lanzadas por Trump.