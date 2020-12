EEUU.- Desestiman el caso contra Michael Flynn como "cuestionable" después del indulto de Trump

27/11/2020 El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos Michael Flynn. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL NORTEAMÉRICA BEOWULF SHEEHAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El juez del Tribunal de Distrito Columbia, Emmet Sullivan, ha desestimado formalmente este martes el caso contra el que fuera asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, después del indulto concedido por el presidente, Donald Trump, por su declaración de culpabilidad en 2017, cuando reconoció que había mentido a la Policía Federal estadounidense (FBI).



Sin embargo, Sullivan ha matizado que "un indulto no necesariamente convierte en 'inocente' al acusado de cualquier presunta violación de la ley", sino que "de hecho, el Tribunal Supremo ha reconocido que la aceptación de un indulto implica una 'confesión' de culpabilidad".



En ese sentido, el juez ha explicado que puesto que "la ley reconoce el poder político del presidente para indultar, el curso apropiado es desestimar este caso como cuestionable".



"La historia de la Constitución, su estructura y la interpretación del Tribunal Supremo del poder de indulto dejan claro que la decisión del presidente Trump de indultar al señor Flynn es una decisión política, no legal", enfatiza Sullivan en un informe de 43 páginas.



Flynn estuvo en la Casa Blanca solamente unas semanas y dimitió a principios de 2017, después de que se hiciera público que mintió en hasta dos ocasiones sobre las conversaciones que había mantenido con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kisliak, en diciembre de 2016 acerca de la Administración Obama, en vísperas de la toma de poder de Donald Trump.



Después se declaró culpable por estos hechos, pero posteriormente se desdijo y trató de que su caso se desestimara. En un movimiento polémico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos que pesaban contra él en primavera.



"El señor Flynn no es un cualquiera; era el asesor de Seguridad Nacional del presidente, claramente era una posición de confianza, quien afirmó que se olvidó, en menos de un mes, de que personalmente pidió un favor al embajador ruso que socavaba la política del presidente en funciones antes de el presidente electo asumiera el cargo", ha escrito Sullivan.



En mayo, Sullivan ya se enfrentó con el Departamento de Justicia tras negarse a firmar una moción para desestimar la demanda contra Flynn, después de que la Administración Trump justificara que había sido engañado para que mintiera a los agentes del FBI.



Flynn se ha convertido en un ejemplo de los reiterados esfuerzos de Trump para minar la investigación sobre sus lazos con Rusia, raíz del juicio político que se desarrolló en su contra y terminó con su absolución.