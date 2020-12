Director de la Policía salvadoreña renuncia a cargo que le otorgaba inmunidad

El director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas. EFE/ Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 8 dic (EFE).- El director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, renunció al cargo de viceministro de Seguridad, que le otorgaba inmunidad ante acusaciones penales de la Fiscalía y que la Asamblea Legislativa pretendía retirarle este martes.

La sorpresiva renuncia, que fue confirmada en redes sociales por el presidente Nayib Bukele, puso un freno al proceso de desafuero iniciado semanas atrás a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) en el órgano Legislativo para que enfrente a la Justicia.

De acuerdo con el Ministerio Público, el jefe policial habría cometido el delito de incumplimiento de deberes al negarse a llevar por la fuerza a dos ministros ante una comisión especial del órgano Legislativo.

En la sesión extraordinaria convocada este martes se pretendía votar por el retiro de la inmunidad del jefe de la corporación policial.

Sin embargo, uno de sus abogados señaló durante su intervención que el director de la PNC "ha renunciado al cargo de viceministro de Seguridad", que le otorgaba fuero constitucional.

"Esta renuncia ha sido notificada a esta @AsambleaSV y por lo tanto este procedimiento (de desafuero) ya no tiene razón de ser", manifestó el abogado Héctor Nahum Martínez.

Lo anterior fue confirmado inmediatamente por Bukele, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que Arriaza Chicas le presentó su renuncia el lunes.

"Ayer (lunes), el comisionado Mauricio Arriaza Chicas me presentó su renuncia irrevocable a su cargo como viceministro de Seguridad Pública (...) la renuncia fue aceptada, publicada en el Diario Oficial y certificada el mismo día de ayer", indicó el mandatario.

Con lo anterior, el proceso que se seguía en la Asamblea Legislativa para retirar el fuero ya no procede y ahora la Fiscalía puede interponer una denuncia ante cualquier tribunal salvadoreño contra Arriaza Chicas por el delito de incumplimiento de deberes.

El Ministerio Público solicitó a principios de noviembre al Legislativo retirar el fuero a Arriaza Chicas para que enfrentara un proceso penal por el cargo de incumplimiento de deberes al negarse a llevar por apremio (por la fuerza) a dos ministros ante una comisión especial del Congreso.

De acuerdo con un representante de la Fiscalía que presentó la solicitud, Arriaza Chicas "incumplió sus deberes al no acatar una solicitud de un órgano de Estado, por lo consiguiente hay un quebrantamiento al Estado de derecho y a la democracia del país".

Diputados opositores, tras enterarse de la renuncia, pidieron al pleno de la Asamblea Legislativa notificar a la Fiscalía que Arriaza Chicas se presentó a la sesión como viceministro, con lo que pudo cometer el delito de "usurpación".

Bukele nombró al comisionado como viceministro de Seguridad, con lo que le otorgó inmunidad constitucional frente a posibles investigaciones penales solicitadas por el Congreso.

Este nombramiento se dio después de que la Asamblea Legislativa notificara a la Fiscalía la negativa del uniformado de trasladar por la fuerza al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, y al de Salud, Francisco Alabí, para explicar el uso de fondos públicos para enfrentar la pandemia por la covid-19.