Dictan prisión preventiva contra hermano del expresidente dominicano Medina

Alexis Medina, hermano del expresidente dominicano Danilo Medina (2012-2020), asiste en calidad de acusado a una audiencia por el caso de una presunta estructura de corrupción del pasado Gobierno que habría logrado sustraer 81 millones de dólares del erario público, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría /

Santo Domingo, 8 dic (EFE).- Alexis Medina, hermano del expresidente dominicano Danilo Medina (2012-2020), y varios funcionarios del último Gobierno tendrán que cumplir tres meses de prisión preventiva por su implicación en un caso de corrupción de gran calado, según decidió este martes un tribunal.

En el caso también está implicada otra hermana del exmandatario, Magalys Medina, a quien el juez impuso tres meses de arresto domiciliario.

Alexis Medina es acusado de montar una red de empresas, a través de testaferros, para ganar contratos públicos con numerosas instituciones del Estado, algo que tenía prohibido por ley por su relación de hermandad con el mandatario.

En total, el juez envió a prisión a siete de los once acusados en este caso, denominado por la fiscalía como la operación Antipulpo, una metáfora en alusión a los "tentáculos" que la red había extendido por numerosas instituciones estatales, de las que sustrajo al menos 82 millones de dólares sirviéndose de tráfico de influencias.

En un largo preámbulo antes de anunciar las medidas preventivas, el juez Alejandro Vargas pidió que no se lleve el caso a la política, librando de cualquier responsabilidad al expresidente Medina, de quien dijo que "siempre fue cuidadoso y mantuvo a Alexis a distancia".

Sobre Alexis Medina, el juez dijo que "desconoció" que su hermano ocupaba la función que ocupaba y comenzó a hacer negocios "notorios" con el Estado, apostillando que cree que el hermano del presidente "mandaba más que los funcionarios".

Las empresas de tapadera supuestamente usadas por Medina, según la acusación, fueron creadas en su mayoría después de 2012 para obtener contratos millonarios en instituciones como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional o la Procuraduría General de la República.

Entre los principales imputados, además de Alexis Medina, figuran su hermana Magalys, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), una de las instituciones implicadas, y el exministro de Salud Freddy Hidalgo, quien cumplirá tres meses de arresto domiciliario.

La audiencia para conocer las medidas preventivas se extendió durante tres días, más de 27 horas en total, un tiempo inusualmente largo para esta fase del proceso, lo que generó quejas, bromas e ironías por parte del juez dirigidas hacia los fiscales y abogados de la defensa por alargar innecesariamente los debates, que han causado gran expectación en República Dominicana.

La operación Antipulpo fue lanzada por la fiscalía el pasado domingo 29 de noviembre, fecha desde la que están arrestados los hermanos de Medina y el resto de ex altos cargos.