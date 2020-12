Deniegan la libertad bajo fianza a la activista hongkonesa Agnes Chow

La activista hongkonesa Agnes Chow Ting (c) el pasado mes de septiembre. EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Hong Kong, 9 dic (EFE).- Un tribunal de Hong Kong denegó hoy la libertad bajo fianza a la activista hongkonesa Agnes Chow, condenada el pasado 2 de diciembre a 10 meses de prisión por organizar una "asamblea no autorizada" que acabó en el asedio de la sede de la Policía de Wan Chai en junio de 2019.

La joven, de 24 años, fue detenida y puesta bajo custodia el 23 de noviembre junto a los también activistas Joshua Wong e Ivam Lam antes de recibir sentencia.

Los tres se declararon culpables de organizar e incitar al público a participar en aquella protesta. Wong recibió una pena de 13 meses y medio de prisión, mientras que Chow fue condenada a 10 meses y Lam, a 7.

Chow está ahora a la espera de apelar, pero si no lo hiciera debería completar la sentencia íntegra dado que en Hong Kong no existe una suspensión de las penas privativas de libertad si la condena es menor a una duración determinada.

Los abogados de Chow argumentaron hoy que la sentencia es "demasiado larga" en comparación con otros casos similares y reiteraron que la joven activista no instigó a la violencia durante la manifestación.

No obstante, la jueza del Tribunal Superior de Hong Kong Judianna Barnes decidió hoy rechazar su solicitud de libertad bajo fianza y alegó que no hay una "probabilidad razonable de éxito" en caso de que Chow apele.

Por su parte, su abogado mostró hoy a la prensa su "decepción" por la decisión de la jueza y afirmó que la condenada no se encuentra en buena forma física, recoge el diario Apple Daily.

Chow está también pendiente de otro caso tras ser detenida en agosto bajo la acusación de "conspiración con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional", uno de los delitos contemplados en la nueva ley de seguridad nacional aprobada por la Asamblea Nacional Popular (ANP) china.

En teoría, esa ley tenía como objetivo desactivar la mayor crisis recientemente vivida en la urbe financiera tras la oleada de protestas de 2019 que, en numerosas ocasiones, acababan en graves incidentes violentos entre la Policía y manifestantes radicales.

No obstante, desde entonces se han sucedido numerosas redadas policiales y detenciones de activistas, ante lo que algunos de ellos han optado por exiliarse.

Amnistía Internacional (AI) asegura que, hasta la fecha, "más de 10.000 personas han sido detenidas en relación con las protestas de 2019", y que "más de 2.000 han afrontado juicios acusados de cargos como 'crear disturbios', 'asamblea ilegal' o 'posesión de armas'".