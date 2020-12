Defensor advierte que Colombia no puede acostumbrarse al asesinato de líderes

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, recordó que del 1 de enero al 30 de septiembre de este año fueron asesinados 139 líderes en 22 de los 32 departamentos de Colombia, por lo que señaló que hoy más que nunca es indispensable que se materialice el compromiso de todas las instituciones en la consolidación de garantías para el ejercicio de liderazgo en el país. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 9 dic (EFE).- Colombia no puede acostumbrarse a la barbarie de los asesinatos de líderes sociales, advirtió este miércoles la Defensoría del Pueblo en un acto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, recordó que del 1 de enero al 30 de septiembre de este año fueron asesinados 139 líderes en 22 de los 32 departamentos de Colombia, por lo que señaló que hoy más que nunca es indispensable que se materialice el compromiso de todas las instituciones en la consolidación de garantías para el ejercicio de liderazgo en el país.

"No podemos acostumbrarnos a esa barbarie, cada vida de esas le quita una rebanada de futuro a una comunidad", subrayó Camargo en una declaración frente a la ministra consejera de la Embajada de España, Lourdes Sangróniz; la primera secretaria de la Embajada de Noruega, Line Hammeren, y el jefe del programa de Paz y DDHH de la Embajada de Suiza, Mathias Zeller.

Camargo reiteró el compromiso de la Defensoría para garantizar el trabajo de los líderes y seguir luchando para que haya una administración efectiva de justicia en los crímenes que se han cometido contra ellos.

"Hoy, debemos reiterar una vez más, y cuantas veces sea necesario, mi rotundo rechazo a los homicidios, amenazas, atentados, secuestros y demás conductas criminales que han afectado los derechos de nuestros líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos", dijo.

En el acto también participaron la oficial nacional del Programa ONU Mujeres, Silvia Arias; el gerente nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ítalo Velásquez, y la coordinadora del Sello Equipares del PNUD, Diana Rodríguez.

NARCOTRÁFICO, COMBUSTIBLE DE LA VIOLENCIA

Según la Defensoría, en las regiones en las que han sido asesinados los líderes sociales hay una clara presencia del narcotráfico que incita al desplazamiento, genera violencia, delincuencia, inseguridad, incentiva el reclutamiento de menores, la conformación de pandillas y bandas criminales, contribuye a la deforestación y amenaza el medioambiente.

"Es importante entender la relación causa-efecto que hay entre el asesinato de líderes sociales y la presencia del narcotráfico en las zonas en donde dichos líderes ejercen su indispensable vocería social", dijo el defensor.

Además señaló que las redes de narcotráfico tienen incidencia en la afectación de otros derechos como la salud pública, el bienestar de jóvenes y niños y la dignidad de la mujer.

"No es posible salvaguardar la vida de los líderes sociales sin combatir contundentemente al narcotráfico", advirtió.

ACOMPAÑAR A LOS LÍDERES

Como respuesta a la situación de riesgo en la que viven los líderes sociales, la Defensoría diseñó una estrategia para que el Estado colombiano ofrezca respuestas oportunas enfocadas en la prevención, protección, no estigmatización y justicia de cada una de las personas que ejercen actividades de liderazgo y defensa de los derechos humanos.

"No podemos permitir que traten de silenciarnos, de expulsarnos, de arrinconarnos, de amedrentarnos, de doblegarnos. Eso es lo que quieren atentando contra los voceros de las causas que preocupan a las comunidades", subrayó Camargo.

El defensor agregó que para el 2021 el país debe asumir estas violaciones de los derechos humanos con renovado vigor y compromiso, teniendo en cuenta que al grave panorama se suman los estragos de una economía maltrecha por la pandemia, que ha disparado los índices de desempleo, pobreza, hambre, inseguridad, temor y desesperanza.