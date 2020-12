Coronavirus.- Perú suma 700 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas

13/09/2020 Un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud de Perú. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Las autoridades sanitarias de Perú han confirmado este martes 700 nuevos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, que se suman a los ya detectados hasta ahora para alcanzar los 976.621 casos.



El Ministerio de Salud también ha informado de que 77 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad en esta última jornada, mientras que 36.401 lo han hecho desde el inicio de la pandemia.



Del total de casos acumulados, 911.113 corresponden a pacientes que han logrado superar la COVID-19, de los cuales 140 han recibido el alta hospitalaria este martes, según el reporte de la cartera de Salud.



Actualmente, 3.705 personas permanecen hospitalizadas, de las cuales 1.010 se encuentran en unidades de cuidados intensivos por necesitar la ayuda de respiración mecánica.



Perú lleva semanas registrando una tendencia a la baja de contagios diarios, aunque la ministra de Salud, Pilar Mazzetti ha alertado de que "la amenaza de una segunda ola es un riesgo real".



Mazzetti ha resaltado que están atravesando una etapa de baja transmisión, pero que esta situación podría cambiar en cualquier momento si no se siguen las medidas de seguridad y de distancia social.



"Hemos tenido marchas, se vienen fiestas de fin de año. Hemos visto aglomeraciones en los sitios en los que hay comercio. Vemos las actividades de verano, habrá viajes, habrá carnavales, semana santa y elecciones. Podemos tener todas las normas del mundo, podemos hacer todo lo posible para que eso no pase, pero nada funcionará si no somos responsables", ha advertido la ministra, informa el diario 'El Comercio'.