Coronavirus.- México registra más de 11.000 contagios de COVID-19 y 800 muertes

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



México ha registrado en las últimas 24 horas 11.006 nuevos positivos de coronavirus según el último balance del Ministerio de Salud, que también refleja 800 nuevos decesos.



El total, los contagios confirmados ascienden hasta 1.193.255, a los que se suman 388.192 casos sospechosos, que para las autoridades sanitarias del país son aquellos que presentan dos o más síntomas de coronavirus pero aún no se ha confirmado que son positivos.



El último balance de la situación epidemiológica en el país señala que 110.874 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad.



Mientras que el índice de positividad ha subido a un 42 por ciento, respecto al 41 por ciento registrado el día anterior.



En la conferencia diaria, el director general de Prevención y Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, ha informado de que hay 71.323 casos activos, en contraposición a los 881.050 pacientes que se han recuperado.



También este martes, el Gobierno ha presentado el Plan Nacional de Vacunación para comenzar a aplicar las primeras 250.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer, la primera de todos los precontratos firmados por México, que podría llegar a finales de la próxima semana.



Ciudad de México y Coahuila serán los primeros en recibir las vacunas, mientras que los menores de 18 años no recibirán la vacuna "porque la respuesta aún no ha sido aprobada en este grupo", ha explicado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.