Coronavirus.- Hong Kong suma 100 casos más y señala nuevos brotes entre los trabajadores de los centros de cuarentena

19/08/2020 Tienda de verduras en un supermercado de Hong Kong. POLITICA JAPÓN ASIA ASIA HONG KONG ASIA CHINA INTERNACIONAL BUDRUL CHUKRUT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Hong Kong ha confirmado 100 contagios de COVID-19 más este lunes, lo que significa que la ciudad ha alcanzado un acumulado de 7.075 casos, así como 112 muertes, mientras las autoridades confirman que nuevos brotes han sido localizados en varias urbanizaciones, así como entre los propios trabajadores de los centros de cuarentena levantados por el Gobierno.



El pico de esta cuarta ola no parece fácil de alcanzar, después de que la semana pasada se superara la barrera de los cien casos en hasta cuatro ocasiones. De los últimos casos, 27 no han podido ser rastreados, mientras que otros cinco proceden del extranjero, detalla el diario 'South China Mornig Post'.



A su vez, el Ministerio de Salud de China ha confirmado en esta ocasión once casos de coronavirus procedentes del extranjero, así como otros cuatro de transmisión local, ubicados en la provincia de Sichuan, en el suroeste del país.



La cifra de casos de COVID-19 importados ha ascendido a 3.969 en China y el total de positivos a nivel nacional a 86.661, aunque la de fallecidos continúa siendo 4.634.



De los últimos once contagios procedentes del exterior, seis han sido registrados en el municipio de Shanghái, así como otros dos en la provincia de Cantón. Las regiones provinciales de Jiangsu, Zhuang, Guangxi, y Sichuan, han sumado cada una un positivo más.



Por otra parte, la cartera de Salud ha informado de que once personas han recibido el alta médica en las últimas 24 horas, aunque 284 pacientes continúan ingresados, cinco de ellos en estado grave. El número de recuperados es de 81.743.



A su vez, 163 personas que habían mantenido contacto directo con personas contagiadas han concluido en estas últimas 24 horas su estancia en instalaciones médicas, aunque todavía hay 6.421 bajo observación.