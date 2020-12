Coronavirus.- El Gobierno de Paraguay confirma que el coronavirus ha provocado un "colapso" sanitario

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El ministro de Sanidad de Paraguay, Julio Mazzoleni, ha confirmado este miércoles que la pandemia de coronavirus ha provocado un "colapso" sanitario, por lo que hay pacientes "esperando" a que le sea asignada una cama en los hospitales del país.



En este sentido, ha explicado que una veintena de pacientes con COVID-19 se encuentra ingresados en hospitales privados, donde hay unas 75 camas aún disponibles en las unidades de cuidados intensivos, según informaciones del diario 'ABC Color'.



Actualmente no hay camas disponibles para pacientes con coronavirus en Asunción y el área metropolitana, tal y como ha indicado el ministro, que ha calificado de "dinámica" la situación.



"En Asunción y Central la situación es muy complicada. Eso va a seguir en la medida que no nos comportemos. Hay pocas cosas que están restringidas; lo único que les pedimos es que usen mascarillas y cumplan las medidas sanitarias", ha dicho.



Así, ha manifestado que hay gente "esperando para ser ingresada" y ha afirmado que "la demanda es alta incluso en el sector privado". Mazzoleni ha expresado que el país se encuentra "entrando en una etapa muy difícil de la pandemia" y que "falta compromiso" por parte de la ciudadanía.



En relación con la posibilidad de que se impongan medidas de restricción a causa de las fiestas de Navidad, ha señalado que las recomendaciones son las mismas que hasta ahora y ha recordado los factores a tener en cuenta a la hora de fijar reuniones.



"Tenemos que ser disciplinados como lo fuimos al principio. Hay lugares donde la Fiscalía, la Policía, el Ministerio Público no van a llegar, pero el virus sí", ha manifestado.