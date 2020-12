Coronavirus.- Brasil suma otros 51.000 casos y casi 850 muertes más en las últimas 24 horas

09/12/2020 El ministro de Salud de Brasil, el general Eduardo Pazuello. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL SAULO ANGELO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Pazuello anuncia que Brasil cuenta ya con 300 millones de dosis de la vacuna garantizadas



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha registrado este martes otros 51.088 contagios, así como 842 fallecidos adicionales por coronavirus, lo que significa más de 6,67 millones de casos acumulados y 178.159 muertes.



La cifra de recuperados se coloca por encima de los 5,85 millones, mientras otras 642.131 personas siguen bajo tratamiento médico.



El sureste del país continúa siendo el territorio más afectado por la pandemia, con más de 2,32 millones de casos acumulados y 81.352 muertes entre los cuatro estados que conforman la región, siendo el de Sao Paulo el de mayor incidencia, con 1,29 millones de contagios confirmados y más de 43.800 fallecidos.



Por su parte, el ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, ha anunciado que Brasil dispone ya de 300 millones de dosis de la vacuna del coronavirus garantizadas, a la espera de que sean autorizadas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).



Pazuello ha detallado que el Gobierno Federal cuenta con varios convenios de colaboración con distintos laboratorios, entre ellos el de AstraZeneca, del que recibiría 260 millones de dosis y material para la fabricación de la vacuna a partir del próximo año en Brasil, a través de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz).



"Cabe resaltar que cualquier vacuna aprobada y certificada por Anvisa será comprada por el Gobierno Federal y distribuida para todas aquellas personas que deseen ser vacunadas" ha enfatizado Pazuello, quien parece así intentar zanjar la polémica al respecto de la negativa del presidente, Jair Bolsonaro, de no adquirir la vacuna china de Sinovac.



"Tengan la certeza de que es un compromiso del Gobierno Federal vacunar tanto a todos los que necesitan ser inmunizados como a aquellos que lo deseen", ha dicho, informa Agencia Brasil.



Pazuello ha criticado también los movimientos realizados desde el Gobierno estatal de Sao Paulo en relación con la vacuna china, que en Brasil será elaborada en el laboratorio Butantan, después de que el gobernador, Joao Doria, cuestionara las intenciones de Brasilia de hacerse con ella.



"La vacuna es de Butantan, no del estado de Sao Paulo", ha zanjado Pazuello durante una videoconferencia con gobernadores brasileños. "No sé como habla tanto como si fuera del estado. Es de Butantan, que es el mayor fabricante de vacunas de nuestro país", ha interpelado el ministro directamente a Doria.



El estado de Sao Paulo se adelantó al Gobierno Federal hace unos meses en relación a la vacuna contra el coronavirus, sellando un acuerdo con la farmacéutica china Sinovac para adquirir su vacuna y la materia prima necesaria para su elaboración en el instituto Butantan, situado en la capital paulista.



El desarrollo de la vacuna de Sinovac en suelo brasileño ha sido cuestionado en varias ocasiones por Bolsonaro, alegando que "China tiene mucho descrédito por parte de la población, sobre todo porque, como muchos dicen, este virus habría nacido allí", y desmintiendo su compra una vez fue anunciada por Pazuello en octubre.