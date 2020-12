Corea.- Pyongyang dice que las "impertinentes" críticas de Seúl a su gestión de la pandemia "enfrían" sus relaciones

18/09/2018 Kim Yo Jong, la actual subdirectora primera del comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, y hermana del líder del país, Kim Jong Un. POLITICA ASIA ASIA COREA DEL NORTE COREA DEL SUR ASIA INTERNACIONAL RYU SEUNG-IL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Kim Yo Jong, la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha criticado este martes las "impertinentes" palabras de Seúl sobre la gestión de la pandemia del Gobierno de Pyongyang y ha alertado de que tales afirmaciones no hacen más que "enfriar" unas relaciones ya de por sí "congeladas".



Kim, quien es la subdirectora primera del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, ha hecho así referencia a las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyang Hwa, quien recientemente cuestionó las medidas y las cifras de Pyongyang sobre el coronavirus durante un foro internacional celebrado en Bahréin.



En un comunicado de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, según sus siglas en inglés), Kim ha afirmado que las "impertinentes" declaraciones de la ministra surcoreana no son más que "arrebatos", realizados sin tener en cuenta las consecuencias.



En ese sentido, Kim ha expresado que Kang parece estar "ansiosa" por "enfriar terriblemente" las ya de por sí "heladas" relaciones entre las dos Coreas, es por ello, ha concluido, que Pyongyang no olvidará estos "arrebatos".



Desde que se decretara la crisis sanitaria global, Corea del Norte no ha confirmado caso alguno de coronavirus, peró sí ha mantenido el nivel de alerta sanitaria, reforzando aún más si cabe el cierre de sus fronteras.



El Gobierno de Pyongyang también ha rechazado cualquier tipo de ayuda del exterior, alegando que ésta podría traer consigo un brote de coronavirus.