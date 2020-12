Compañías de transporte rezagadas en objetivo climático de París

(Bloomberg) -- La gran mayoría de las compañías de transporte más grandes del mundo, incluidas General Motors Co., Ford Motor Co. y la propietaria de British Airways, IAG SA, están tomando medidas insuficientes para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados, según un informe respaldado por administradores de fondos que supervisan US$22,8 billones.

Solo el 18% de las compañías aéreas, de automóviles y navieras han establecido planes de reducción de carbono en línea con las promesas de mantener el calentamiento global a 2 grados centígrados o menos para 2050, según Transition Pathway Initiative. El programa global con sede en London School of Economics evalúa los riesgos climáticos y la preparación de las empresas para una economía baja en carbono.

El informe señalaba a las aerolíneas como los rezagados del sector, en gran parte debido a su dependencia de las compensaciones para cumplir con los objetivos de emisiones en lugar de las reducciones brutas. United Airlines Holdings Inc., cuyo objetivo es reducir a la mitad sus emisiones para 2050, era la única aerolínea de 23 evaluadas que tenía objetivos que se alinean con las secciones más ambiciosas del Acuerdo de París. Además de IAG, Delta Air Lines Inc. y Southwest Airlines Co. tampoco se consideraban alineadas con el acuerdo de París, alcanzado hace cinco años.

IAG, que el año pasado se comprometió a lograr emisiones netas de carbono cero para 2050, dijo que si bien está invirtiendo en combustible de aviación sostenible que producirá 70% menos emisiones de CO2, la industria de la aviación no tiene alternativas inmediatas a los combustibles fósiles.

Southwest dijo que no podía comentar sobre el informe de TPI sin haberlo visto, pero señaló los “esfuerzos agresivos de la aerolínea para reducir el consumo de recursos y las emisiones, gestionar los desechos, operar aviones y rutas eficientes y reutilizar materiales para minimizar nuestra huella de carbono”.

Delta no hizo comentarios de inmediato. United dijo que esperaba avanzar en sus esfuerzos de sostenibilidad.

GM dijo que planea invertir US$27.000 millones en los próximos cinco años en tecnologías que respalden su “visión de un futuro sin emisiones”. El fabricante de automóviles tiene como objetivo liderar el mercado norteamericano de vehículos eléctricos.

Ford dijo que está “totalmente comprometido a hacer nuestra parte” para cumplir con los acuerdos de París.

“Nuestro equipo está trabajando en este momento en un plan que nos pondrá en un camino basado en la ciencia para convertirnos en carbono neutral a nivel mundial para 2050”, dijo Ford en un comunicado enviado por correo electrónico. “Las acciones que estamos tomando ya están cambiando nuestra trayectoria, incluido el apoyo a California para adoptar reducciones de emisiones significativas”.

El informe de Transition Pathway Initiative destaca el riesgo potencial de inversión en un sector que ha sido afectado por la crisis de salud del covid-19. Las industrias de aviación, transporte marítimo y automotriz aún no se han dado cuenta de que la pandemia puede haber cambiado las percepciones públicas de la necesidad de viajar, y las políticas gubernamentales están tomando una línea más dura con los principales contaminadores, según el informe.

“Los activos de transporte, incluidos los vehículos, las fábricas y la infraestructura, están en peligro de quedar aislados”, asegura Emma Howard Boyd, presidente de la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido y cofundadora de TPI, en un comunicado que acompaña al informe.

Aproximadamente 62 aerolíneas, fabricantes de automóviles y empresas de transporte internacional de envío de mercancías que cotizan en bolsa se analizaron para el informe, que dijo que el sector del transporte es responsable de aproximadamente una cuarta parte del total de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía en todo el mundo. GM y Ford estaban entre los 10 fabricantes de automóviles que, según TPI, no están alineados con el Acuerdo de París. El grupo dijo que Tesla Inc., Volkswagen AG y Daimler AG son los de mejor desempeño en la industria automotriz.

