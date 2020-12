Colombiano Tesillo asegura que León asume la final en un momento de madurez

William Tesillo (d) de León, pelea por el balón con Daniel Álvarez (i) de Necaxa, durante el juego correspondiente a la jornada siete del Torneo Mexicano de Fútbol celebrado en el estadio Nou Camp. EFE/ Luis Ramírez/Archivo

León (México), 8 dic (EFE).- El defensa colombiano Willian Tesillo, del León del fútbol mexicano, aseguró este martes que su equipo asume la final del torneo Apertura en un momento de madurez, luego de dos años de buenos rendimientos en la liga.

"El equipo hace dos años que viene jugando bien, es un equipo maduro; hemos pasado momentos difíciles, hemos sabido salir de ahí y llegamos en buen momento. Pumas será complicado y vamos a intentar imponer nuestro fútbol", dijo en una rueda de prensa.

El León, líder de la fase regular, enfrentará a los Pumas, ocupantes del segundo lugar, en la serie por el título del Apertura en la cual el ganador alcanzará al Cruz Azul como el cuarto cuadro más ganador de México con ocho campeonatos de liga.

"Va a ser complicado, ante Cruz Azul (los Pumas) hicieron un excelente partido y llegan a la final con estado anímico alto, nosotros debemos hacer lo que hicimos en todo el torneo. El que menos se equivoque se debe llevar el campeonato. Somos los dos equipos más regulares, el primero y segundo, eso habla de que será una final buena", agregó.

Los Pumas del entrenador argentino Andrés Lillini accedieron a la final luego de un partido con tintes de heroísmo en el que golearon al Cruz Azul por 4-0 en el duelo de vuelta de la final, después de haber perdido por el mismo margen en el de ida.

Tesillo aceptó que los Pumas no dan balones por perdidos, son buenos en el juego áereo y tienen delanteros que pelean todas las pelotas, por lo cual el León deberá hacer su mejor fútbol para titularse campeón.

"El que esté más concentrado se va a llevar el campeonato", pronóstico el zaguero, un fijo en la alineación del entrenador Ignacio Ambriz.

El defensor, integrante de la selección nacional de Colombia en las eliminatorias de la Conmebol para los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, recordó que hace un año y medio el León perdió la final del torneo Clausura 2012, que perdieron con los Tigres UANL, sin embargo la final de esta semana el equipo no la asume como una revancha.

"Hace año y algo llegamos a la final y no la pudimos ganar, eso habla de que hace año y medio venimos haciendo bien las cosas; ahora tenemos otra posibilidad de ser campeones. En los dos partidos vamos a salir a buscar la victoria; vamos contra un rival que viene de marcar 4 goles, será atractivo", concluyó.