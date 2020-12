Colombia.- Duque ratifica el ascenso de dos militares del Ejército de Colombia investigados por 'falsos positivos'

29/05/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL PRESIDENCIA COLOMBIA



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha ratificado este martes el ascenso de varios oficiales del Ejército, entre ellos el de dos generales que estarían siendo investigados por su supuesta responsabilidad en episodios de los conocidos como 'falsos positivos', las maniobras fraudulentas llevadas a cabo por las fuerzas del Estado para hacer pasar a civiles asesinados como guerrilleros abatidos.



Se trata de los generales Marcos Pinto Lizarazo y Édgar Rodríguez Sánchez, quienes, según un informe presentado por la ONG Human Rights Watch (HRW) en febrero de 2019 y traído a colación esta semana por algunos medios colombianos, estarían implicados en ejecuciones extrajudiciales, mientras las autoridades recopilan información para presentar las correspondientes denuncias formales.



HRW detalló en su informe que el general Pinto Lizarazo había comandado el batallón 'Anastasio Girardot' entre 2006 y 2007, periodo en el que los fiscales detectaron al menos una veintena de asesinatos extrajudiciales cometidos por soldados de este escuadrón.



"En 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón 'Anastasio Girardot' por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las FARC", la extinta guerrilla, apuntó la ONG.



HRW no se quedó ahí y añadió que Pinto Lizarazo también había ejercido como comandante, un año después, del batallón 'Magdalena', cuyas tropas están siendo investigadas por otras 18 ejecuciones irregulares cometidas en 2008.



En el caso de Rodríguez Sánchez, las pesquisas apuntan también a que se habría cometido más de una treintena de asesinatos extrajudiciales cuando ejercía como comandante de este mismo batallón entre julio de 2006 y septiembre de 2007.



Durante el acto de ascenso de estos dos militares, el presidente Duque ha alabado una vez más la labor del Ejército, al que ha agradecido sus esfuerzos por combatir a los grupos armados que operan en Colombia, así como por haber llevado a cabo la erradicación de 118.000 hectáreas de cultivos ilícitos.



Los ascensos de Pinto Lizarazo y Rodríguez Sánchez son los segundos después del de Nicacio Martínez en junio de 2019, cuya controvertida promoción se produjo entre acusaciones de que había dado orden de aumentar las muertes y capturas de supuestos criminales hace ya 15 años, tras una investigación del periódico 'The New York Times'.



Al año siguiente, el que fuera jefe del Ejército de Colombia vio como Casa de Nariño retiró su candidatura como delegado del Gobierno colombiano ante la OTAN, después del escándalo de las escuchas ilegales a periodistas por parte de los servicios secretos militares, las comúnmente conocidas como 'chuzadas'.