Casa Real.- Vox cree que a Sánchez no le gusta tener al Rey "por encima" y denuncia una campaña para desprestigiar la Corona

06/12/2020 El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, durante el acto institucional por el Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 6 de diciembre de 2020. El Congreso celebra este domingo el cuadragésimo segundo aniversario de la Constitución de 1978 en la conocida como Puerta de los Leones, donde se ha trasladado el acto principal de esta efeméride como consecuencia de las recomendaciones sanitarias frente al Covid. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, cree que hay una campaña promovida por miembros del Gobierno para "desprestigiar" la Corona y acabar con el modelo de monarquía parlamentaria, a lo que se suma que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "tampoco le gusta que haya una figura por encima de él".



En un encuentro informativo organizado por NEF Online, Espinosa de los Monteros ha lamentado que España esté gobernada por una coalición de "comunistas y socialistas" que aspiran a emprender un "proceso revolucionario" en el que no tiene cabida la monarquía parlamentaria. Es más, cree que el sistema democrático "tampoco les gusta" y "pretenden llegar a un gobierno bolivariano".



En este marco ha situado las últimas informaciones respecto a que el Rey emérito Juan Carlos I quiera regularizar su situación fiscal, que cree que fueron filtradas desde dentro del Gobierno aprovechando además la celebración del Día de la Constitución.



"Hay todo un sistema perverso para intentar socavar los cimientos de la monarquía constitucional y el sistema democrático", ha advertido sosteniendo que el Rey emérito puede volver a España "cuando quiera" porque no está inmerso en ninguna causa judicial y "tiene el mismo derecho que todos los demás".



Espinosa de los Monteros ha lamentado que el mismo Ejecutivo sea el que está intentando "desprestigiar" la Corona en vez de aprovechar su activo. Y ha incluido en esta campaña a Pero Sánchez, a quien cree que "no le gusta que haya un jefe del Estado por ecima de él".