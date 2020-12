Casa Real.- El Gobierno apunta Zarzuela en la polémica sobre el Rey emérito: Felipe VI "tiene todos los elementos" para pronunciarse

09/12/2020 La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, Madrid (España), a 9 de diciembre de 2020. El Consejo de Ministros ha aprobado distintas medidas de carácter técnico dentro de la ley estatal de Vivienda, que supondrán una mejora de las ayudas al alquiler, pero se aplaza la aprobación del decreto para ampliar la prohibición de los desahucios. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que la Casa Real tiene "todos los elementos" para pronunciarse, "si lo tiene a bien", sobre las distintas polémicas que afectan al Rey emérito por sus presuntas irregularidades fiscales y su paradero, después de que le preguntaran si creía que Felipe VI debía posicionarse no sobre este asunto, sino sobre las cartas de los militares retirados cargando contra el Ejecutivo.



Es decir, la portavoz ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y una pregunta relacionada con la postura que debería adoptar la Casa Real ante los movimientos de los militares retirados, para referirse a la situación de Juan Carlos I, y al hecho de que es Felipe VI al que le corresponde posicionarse al respecto, si así lo considera.



"Creemos que la Casa Real cuenta con todos los elementos y tiene todos los argumentos para hacerlo, si quiere hacerlo, en el momento que estime más oportuno, pero en ningún momento va a estar influenciado por la opinión que pueda tener el Consejo de Ministros, que no ha abordado esta materia", ha insistido después, al ser repreguntada al respecto.



En la primera pregunta que le han planteado sobre las cartas de los militares y la postura que debería tomar el Rey en su discurso de Navidad, Montero ha respondido diciendo que desde el Ejecutivo no van a dar su opinión "sobre lo que le corresponde hacer a la Casa Real".



"LE CORRESPONDE A LA CASA REAL PRONUNCIARSE, SI QUIERE"



"Y le corresponde a la Casa Real pronunciarse en las materias que tienen que ver con el Rey emérito o cuestiones que tienen que ver con investigaciones que se pudieran estar haciendo en el entorno de personas vinculadas a la familia real", ha afirmado.



A continuación, ha añadido que el Gobierno respeta "lo que tenga que decir la Casa Real sobre esta cuestión". "Si lo tiene a bien, lo dirá, o el Rey lo planteará si lo tiene a bien cuando lo considere conveniente, si es que así lo ha decidido", ha apostillado.



"Pero el Gobierno ni va a invitar ni va a disuadir para que se haga o se deje de hacer ninguna cuestión que está directamente implicada con un miembro de la familia real, y mucho más cuando se trata del Rey emérito", ha insistido.