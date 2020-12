Casa Real.- AM- Gobierno apunta Zarzuela en la polémica sobre el Rey emérito: Felipe VI tiene todos los elementos para pronunciarse

09/12/2020 La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en Moncloa, Madrid (España), a 9 de diciembre de 2020. El Consejo de Ministros ha aprobado distintas medidas de carácter técnico dentro de la ley estatal de Vivienda, que supondrán una mejora de las ayudas al alquiler, pero se aplaza la aprobación del decreto para ampliar la prohibición de los desahucios. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



Montero defiende la necesidad de que los "contribuyentes" con "presencia pública" y "proyección" sean "ejemplares"



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que la Casa Real tiene "todos los elementos" para pronunciarse, "si lo tiene a bien", sobre las distintas polémicas que afectan al Rey emérito por sus presuntas irregularidades fiscales y su paradero, después de que le preguntaran si creía que Felipe VI debía posicionarse no sobre este asunto, sino sobre las cartas de los militares retirados cargando contra el Ejecutivo.



En cuanto a la declaración que ha presentado Juan Carlos I ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal, Montero no ha querido ofrecer detalles sobre ningún proceso que afecte a un "contribuyente" concreto, pero sí ha deslizado que todo el mundo debe cumplir con sus obligaciones fiscales, "mucho más aquellas personas" que por su "presencia pública" y "proyección" tienen que ser "ejemplares" en este sentido.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha sido preguntada en varias ocasiones por la situación fiscal del Rey emérito. Sin embargo, ha sido ella misma la que aprovechando otra pregunta sobre los carta de los militares retirados y si Felipe VI debería pronunciarse sobre la misma, la que ha comentado la conveniencia de que sea la Casa Real y no el Gobierno quien se pronuncie sobre el Rey Emérito y sus problemas con Hacienda.



"Creemos que la Casa Real cuenta con todos los elementos y tiene todos los argumentos para hacerlo, si quiere hacerlo, en el momento que estime más oportuno, pero en ningún momento va a estar influenciado por la opinión que pueda tener el Consejo de Ministros, que no ha abordado esta materia", ha insistido, sobre las "informaciones judiciales" que afectan al Rey emérito, o su "permanencia en un sitio u otro".



En la primera pregunta que le han planteado sobre las cartas de los militares y la postura que debería tomar el Rey en su discurso de Navidad, Montero ha comenzado respondiendo que desde el Ejecutivo no van a dar su opinión "sobre lo que le corresponde hacer a la Casa Real".



"LE CORRESPONDE A LA CASA REAL PRONUNCIARSE, SI QUIERE"



"Y le corresponde a la Casa Real pronunciarse en las materias que tienen que ver con el Rey emérito o cuestiones que tienen que ver con investigaciones que se pudieran estar haciendo en el entorno de personas vinculadas a la familia real", ha apostillado, introduciendo el asunto.



A continuación, ha añadido que el Gobierno va a colaborar con todas las actuaciones judiciales que se están produciendo y que respetan "lo que tenga que decir la Casa Real sobre esta cuestión". "Si lo tiene a bien, lo dirá, o el Rey lo planteará si lo tiene a bien cuando lo considere conveniente, si es que así lo ha decidido", ha ahondado.



"Pero el Gobierno ni va a invitar ni va a disuadir para que se haga o se deje de hacer ninguna cuestión que está directamente implicada con un miembro de la familia real, y mucho más cuando se trata del Rey emérito", ha insistido.



Posteriormente, al ser repreguntada por la respuesta que había dado a la pregunta sobre las cartas de los militares, Montero ha defendido que se le había entendido perfectamente. En este sentido insistió en que es a la Casa Real a la que le corresponde hablar de las cuestiones que afectan a Juan Carlos I, porque es la que tiene "todos los elementos" y "argumentos".



Sobre el proceso de regularización fiscal del monarca retirado, Montero se ha negado a hablar "de ningún contribuyente" ni "del momento de los expedientes" que hay abiertos, ni de si hay o no "investigación a ninguna persona o empresa concreta".



"El Gobierno respeta todas las investigaciones que se puedan estar produciendo en el marco de la fiscalía o de la propia autoridad judicial. Vamos a seguir colaborando con los tribunales de justicia desde la Agencia Tributaria y todos los departamentos para que esa actuación pueda ser efectiva", ha afirmado.



También ha dejado claro que el Ejecutivo seguirá trabajando "para que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, procedan de donde procedan, vivan donde vivan", combatiendo "cualquier forma de elusión o fraude fiscal", pero también "dando asistencia técnica a todas aquellas personas que quieran cumplir de forma regular con sus obligaciones tributarias".



RECUERDA QUE EL IMPUESTO DE DONACIONES ES COMPETENCIA AUTONÓMICA



Posteriormente, preguntada sobre el motivo de que no se haya hecho una inspección, antes de que Juan Carlos I procediera a pedir la regularización, Montero ha insistido en no dar detalles de "ningún contribuyente" ni de los trabajos que se "pudieran estar haciendo por parte de la Fiscalía o la Agencia Tributaria".



Eso sí, en este punto ha querido recordar que esta "materia en concreto" tiene que ver con "figuras fiscales que radican en el marco de Comunidades Autónomas, no en el marco de la Administración General del Estado", específicamente con el impuesto de donaciones.



"Pero estoy convencida de que ninguna Comunidad Autónoma va a proporcionar información que tiene que ser secreta y reservada para mejor garantía de todos los contribuyentes, de algo que le compete a alguien en particular que pueda ser identificatorio", ha añadido.



Por último, al ser preguntada sobre la implicación que podrían tener los nietos del Juan Carlos I, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, en estas presuntas irregularidades fiscales, la portavoz ha insistido en que el Gobierno va a hacer "ningún tipo de valoración sobre ninguna conducta que pudiera ser irregular, ni de ninguna persona en concreto".



"Aunque creo que podrán imaginarse cuál es la opinión de la ministra de Hacienda con la obligación, que no tiene ningún tipo de exclusiones, de todos y cada uno de los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales, mucho más aquellas personas que por nuestra proyección tenemos que ser ejemplares en el cumplimiento de las obligaciones tributarias", ha zanjado.